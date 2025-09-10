Läkarchef till Verksamhetsområde medicin i Ängelholm
Region Skåne, Ängelholms sjukhus / Sjukvårdschefsjobb / Ängelholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Ängelholm
2025-09-10
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Ängelholms sjukhus i Ängelholm
, Helsingborg
, Hässleholm
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du vara med och skapa framtidens hälsosystem? Då är det hos oss du ska arbeta! På Ängelholms sjukhus blir alla sedda. Vi präglas av det mindre sjukhusets fördelar med korta beslutsvägar, närvarande ledarskap och hög flexibilitet. Sjukhuset har en uttalad ambition att vara ledande i utveckling av informationsdriven vård, innovativa lösningar och nya arbetsmetoder.
Verksamhetsområde (VO) medicin har 3 slutenvårdsavdelningar med totalt 64 fastställda vårdplatser. Alla tre slutenvårdsavdelningar är generella internmedicinska vårdavdelningar varav en har inriktning för kardiologi och en avdelning specifik mot stroke. Vi har sju specialistläkarmottagningar, en dialysmottagning samt en medicinsk dagvårdsenhet. Akutmottagningen på Ängelholms sjukhus tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa. Inom VO medicin har vi 6 enhetschefer och här arbetar cirka 350 medarbetare varav cirka 25 är specialister inom internmedicin. Vi har en ST-chef samt en AT/BT-chef.
Vi lägger stor vikt vid att vara ett utbildningssjukhus av hög klass och har kontinuerligt cirka 12 AT-läkare och cirka 17 ST-läkare.
Sjukhuset ligger centralt och med tågstation och centrum på några minuters promenadavstånd. Ängelholms sjukhusområde har en uppskattad personalrestaurang och du som vill träna i anslutning till arbetet tar tjugo snabba steg över hälsotorget till både gym och simhall där du har personalpris på månadsabonnemang.
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som chef i Region Skåne: https://bit.ly/4eUQt8aPubliceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Nu söker vi en läkarchef som vill bli en del av oss på Verksamhetsområde medicin.
Som läkarchef är du chef för 25 specialistläkare och är direkt underställd verksamhetschef. Du har det övergripande ansvaret för enhetens ekonomi, personal, verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning. Som läkarchef ingår du i verksamhetsområdets ledningsgrupp.
Om du är läkare som söker finns det möjlighet för klinisk tjänstgöring inom internmedicinsk subspecialitet, geriatrik eller internmedicin. Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad läkare, sjuksköterska eller innehar annan legitimation med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Därtill är det meriterande om du har tidigare chefserfarenhet, gärna som chef över läkare. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av arbete inom sjukhus verksamhet.
Vi söker dig som har ett stort intresse för ledarskap med förmåga att tillvarata medarbetarnas kompetens och skapa ett samarbetsklimat som bygger på öppenhet och delaktighet. Du är drivande i den medicinska utvecklingen inom internmedicin och deltar aktivt i arbetet för en positiv utveckling och utbildning. Du har visioner och tankar om hur framtidens sjukvård ska bedrivas, du är öppen för nya arbetssätt och har erfarenhet av verksamhetsutveckling, förändringsarbete och systematiskt förbättringsarbete på alla nivåer.
Du grundar dina beslut på fakta och arbetar informationsdrivet. Du har en god systemförståelse och kan fatta beslut utifrån ett helhetsperspektiv samtidigt som du vet hur du ska prioritera och är bekväm med att delegera. Som ledare är du närvarande, tydlig och har förmåga att etablera och vidmakthålla goda samarbetskontakter såväl inom som utanför verksamheten. Du vill leda och utveckla verksamheten mot uppsatta mål genom att inspirera, entusiasmera och skapa delaktighet hos medarbetarna. Som person är du lyhörd, ödmjuk och prestigelös. Vi lägger stor vikt vid din ledarskapsförmåga och dina personliga egenskaper.
Intervjuer är planerade att genomföras den 7 oktober och 21 oktober 2025.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C274300". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Ängelholms sjukhus Kontakt
Malin Axberg, HR-ansvarig 0431-811 31 Jobbnummer
9502392