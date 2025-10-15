Läkarchef till Sektion reumatologi, Helsingborgs Lasarett
Region Skåne, Helsingborgs lasarett / Sjukvårdschefsjobb / Helsingborg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Helsingborg
2025-10-15
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Helsingborgs lasarett i Helsingborg
, Landskrona
, Ängelholm
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Specialiserad medicin är det största verksamhetsområdet på Helsingborgs lasarett. Verksamheten präglas av mångfald samt hög kompetens och vi strävar efter att integrera forskning och utbildning i vår verksamhet. Vi arbetar aktivt med att skapa en organisation med fokus på ledarskap, hög kvalitet, patientsäkerhet, arbetsmiljö och medarbetarskap. Varje vecka kan du följa en av våra medarbetare på Helsingborgs lasaretts Instagramkontohttps://www.instagram.com/helsingborgslasarett/.
Där får du ta del av vardagen på vårt sjukhus och lära dig mer om olika verksamheter. Följ oss gärna!
Reumasektionen är en del av Verksamhetsområde Specialiserad medicin 2 på Helsingborgs lasarett, ett av Skånes akutsjukhus. Vi ansvarar för den specialiserade reumatologiska öppenvården i Helsingborgs upptagningsområde. Vi har ett etablerat och gott samarbete med Skånes universitetssjukhus.
Reumatologimottagningen vid Helsingborgs Lasarett har vårdansvar för medelsvåra till svåra former av akuta och kroniska inflammatoriska ledsjukdomar och reumatiska systemsjukdomar. Mottagningen bedrivs i öppenvård och är fungerande med ett inarbetat team av läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeut, kurator samt medicinska sekreterare. På mottagningen finns idag tre specialistläkare och fyra ST-läkare. Mottagningen ligger i nyrenoverade lokaler.
Verksamheten består av läkarmottagning inklusive konsultverksamhet, sjuksköterskemottagning, telefonrådgivning, dagvård och paramedicinsk verksamhet. Helsingborgs lasarett är ett utbildningssjukhus med ansvar för kandidatundervisningen i bland annat reumatologi där vi har ett aktivt deltagande för termin sju. Klinisk forskning bedrivs också vid mottagningen och det finns goda möjligheter att ta del av anslag från lokala stiftelser för att finansiera egen forskning. Vi är nu i behov av en medicinsk enhetschef (MEC) och välkomnar därför dig att inkomma med din ansökan till oss!
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som chef i Region Skåne: Ledarskap som gör skillnad - Region Skåne https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/utvecklas-med-oss/ledarskap-som-gor-skillnad/ Publiceringsdatum2025-10-15Arbetsuppgifter
I uppdraget som MEC kombinerar du din tjänstgöring som specialistläkare/överläkare med uppdraget att vara närmaste chef till läkarna på sektionen, driva utvecklingsfrågor och samarbetar nära med enhetscheferna på sektionen. Du samarbetar tätt med ledningsgruppen för verksamhetsområdet, och representerar sektionen i övergripande forum. Du har tillsammans med VC både strategiskt och operativt ansvar. Här ingår ansvar för personal, verksamhet och ekonomi. Du tar initiativ till att leda förändringar för att kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten. I ditt ledarskap ser du medarbetarna som din största tillgång och du kan du se verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv där du planerar och organiserar samt följer upp beslut och resultat I arbetet som överläkare/specialistläkare ingår sedvanliga arbetsuppgifter för öppenvårdsmottagning inom reumatologisk verksamhet liksom handledning av ST-läkare. Tillsammans med övriga medarbetare är du delaktig i utvecklingsarbetet på sektionen.
I rollen som medicinsk enhetschef leder du den medicinska utvecklingen och har tillsammans med enhetschefen ett delat ansvar för personal-, verksamhets- och ekonomi för reumatologienheten.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med reumatologi på bredden och på djupet där kopplingen till medicinkliniken medger snabba konsultvägar och informella forum för diskussion. Du får se och handlägga alla reumatologiska sjukdomar redan tidigt i förloppet. Du arbetar med ett kompetent team runtomkring dig, har varierande arbetsuppgifter och god stämning!
Helsingborgs lasarett har även ansvar för den kliniska delen av läkarutbildningen, som en del av Lunds universitet. Det finns möjligheter till finansierad forskningstid, och ett nära samarbete och möjlighet till professionell utveckling inom samarbetet med vår universitetsklinik på Skånes universitetsklinik. Akademisk kompetens och dokumenterat intresse av läkarutbildning är självklara plus.Kvalifikationer
Vi söker dig som legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård och med specialistkompetens inom reumatologi. För tjänsten krävs språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det är meriterande om du har specialistkompetens inom invärtesmedicin. Har du ledar- och/eller chefserfarenhet ser vi det som meriterande.
Du som person är drivande och trivs med att utveckla och förbättra arbetssätt på enheten. För att kunna leda dina läkarkollegor är det av vikt att du har ett intresse för ledarskapsfrågor. Vi ser gärna att du har akademisk kompetens och ett intresse att delta i läkarkandidaturutbildning. Vi ser gärna att du har intresse och förmåga att arbeta i team.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, och vi kommer att tillämpa löpande anställning. Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280985". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Kontakt
Lina Hjärpe Skoglund, Verksamhetschef 042-406 50 59 Jobbnummer
9558466