Läkarchef sökes till Vuxenpsykiatriska heldygnsvården i Halmstad
2026-01-05
Psykiatrin Halland är Region Hallands förvaltning för all offentlig specialistpsykiatri.
Här ingår psykiatri för barn, ungdomar och vuxna, såväl öppen som heldygnsvård. Psykiatrin Halland har ca 900 medarbetare och verksamheter i alla regionens kommuner.
Heldygnsvården inom vuxenpsykiatrin är ett eget verksamhetsområde. Det finns två utbudspunkter: Halmstad och Varberg. Klinikdelen som ligger i Halmstad består av tre vårdavdelningar och en akutmottagning, Heldygnsvården ansvarar även för att organisera ECT och LARO.Publiceringsdatum2026-01-05Dina arbetsuppgifter
Arbetet som läkarchef för heldygnsvården i Halmstad är ett omväxlande och dynamiskt arbete där du som chef förväntas leda enheten mot uppsatta mål. Du ansvarar för arbetsmiljö, ekonomi, planering, samordning, kvalitetssäkring och väljer arbetsformer så att medarbetarnas kompetens, engagemang och delaktighet tas till vara.
Du förväntas att tillsammans med medicinsk ledningsansvarig och chefskollegor driva verksamhetens utvecklingsarbete framåt. Du ingår i ledningsgruppen och är direkt underställd verksamhetschefen.
Tjänsten omfattar att vara chef för sammanlagt 20 läkare fördelat på underläkare, ST-läkare och överläkare på kliniken i Halmstad. Specialisttjänsterna är tillsatta, åtta ST -Läkare har pågående utbildning i verksamheten. AT/BT- läkarna som har sin placering på kliniken lämnar mycket god feedback kring internutbildning och handledning. Det är vi stolta över!
Till din hjälp finns det administrativt stöd såsom schemaläggare, klinikassistent, AT-studierektor och ST-studierektor.
Du anställs i en tillsvidareanställning vid din grundprofession med ett förordnande som chef i fyra år.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare, ST-läkare eller läkare med specialistkompetens i psykiatri. Alternativt har du en annan vårdutbildning på universitet/högskolenivå och ett stort intresse och gedigen erfarenhet av ledarskapsfrågor. Du har dokumenterad erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete/projekt.
Du har förmågan att skapa nätverk och kan leda komplexa uppdrag. Rollen kräver också att du är strukturerad, har en mycket god administrativ förmåga samt är trygg med dagens tekniska och digitala möjligheter.
Som person är du analytisk, lyhörd, kommunikativ och kan samverka med chefer och medarbetare på olika nivåer i organisationen.
Du kan lösa uppdrag både självständigt och tillsammans med andra och bidrar med energi och gott samarbetsklimat.
Genom nyfikenhet och förmåga att tänka nytt engagerar du andra i din omgivning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer planeras till vecka 7 i Halmstad.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-yrken/chef

https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-verksamheter/psykiatrin
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Psykiatrin Halland
Charlotta Jarl, Verksamhetschef/MLA 035–131000(vxl)
