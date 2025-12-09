Läkarchef med starkt utvecklingsfokus sökes till vår öppenvård
Universitetskliniken Psykiatri Sydväst drivs av visionen att erbjuda den bästa psykiatriska vården i Sverige. Vi är en del av SLSO psykiatri och har omfattande samverkan med Karolinska Institutet. Kliniken präglas av forskning, nytänkande, innovationer och ständig utveckling. Psykiatri Sydväst är i sin helhet samlad i Flemingsberg vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. http://psykiatrisydvast.se//
Vi söker en erfaren och trygg läkarchef som vill leda och utveckla vår öppenvårdsverksamhet i en viktig förändringsresa.
I rollen får du en nyckelposition i att vara med och skapa framtidens psykiatriska öppenvård - bland annat genom att utveckla intensiv öppenvård, implementera nya arbetssätt för ökad tillgängligheten och fasa ut s.k. lågvärdevård.
Som läkarchef förväntas du arbeta för att stärka länken mellan den kliniska verksamheten och den omfattande forskning och utbildning som bedrivs inom kliniken. Du får ett viktigt ansvar i att leda implementeringen av personcentrerad vård i öppenvården och säkerställa att medicinsk kvalitet och utveckling går hand i hand.
Läkarchefen leder öppenvårdsgrenen tillsammans med sektionschef för öppenvården. Ni driver och utvecklar en verksamhet som idag består av sju öppenvårdsprogram med olika diagnosinriktningar. Ni har ett nära samarbete med ledningen för heldygnsvårdsgrenen. Rollen innebär att du aktivt arbetar för att stärka samarbetet mellan enheter, sektioner och vårdgrenar inom kliniken och ser till att patientens bästa alltid står i centrum.Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
Som öppenvårdsläkarchef ansvarar du, tillsammans med sektionschefen för öppenvården, för behandlingsutbud, kvalitetsutveckling och ekonomi inom öppenvårdsverksamheten. Du har personalansvar för de specialistläkare som arbetar i öppenvården. Rollen ingår i läkarsektionens ledning och du rapporterar till sektionschefen. Läkarsektionen är linjeorganisation för alla läkare inom Psykiatri Sydväst och har ett klinikövergripande ansvar för att leda och samordna arbetet med patientsäkerhet, myndighetsutövning, processledning samt medicinskt ledarskap och FoUUI (forskning, utbildning, utveckling och innovation).
Vid Psykiatri Sydväst arbetar drygt 50 specialistläkare, omkring 40 ST-läkare samt ett varierande antal AT-, BT- och vikarierande underläkare. Som öppenvårdsläkarchef har du en central roll i att förankra öppenvårdsgrenens mål och skapa engagemang för det gemensamma utvecklingsarbetet bland läkargruppen.Kvalifikationer
Specialistläkare i psykiatri
Tidigare chefserfarenhet
Erfarenhet av att leda organisationsförändring och verksamhetsutveckling
Meriterande med erfarenhet av forskning och utbildning
God kunskap om vårdprogram och evidensbaserad behandlingDina personliga egenskaper
God samarbetsförmåga
God kommunikativ förmåga
Intresse för att leda, utveckla och inspirera chefer
Ha god förmåga att bygga starka team med hög kollektiv intelligens.
Nyfikenhet och intresse för att driva förändring
God leveransförmåga och punktlighet
Driva och följa upp verksamheten mot uppsatta mål
Hög arbetskapacitetÖvrig information
Du anställs i din grundprofession och erbjuds ett tidsbegränsat förordnande som chef.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
