Läkarassistent till vaccinationsmottagning och buss - vår och sommar 2026
Vaccinspecialisten Sverige AB / Läkarjobb / Tyresö Visa alla läkarjobb i Tyresö
2026-04-07
, Lidingö
, Värmdö
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vaccinspecialisten Sverige AB i Tyresö
, Stockholm
, Täby
, Sollentuna
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Häng med oss och bli del av vårt äventyr!
Vaccinspecialisten är vårdgivaren som brinner för folkhälsan. Vi erbjuder de små men viktiga medlen som gör stor skillnad på lång sikt såsom vaccinationer och hälsokontroller. Vi erbjuder även utvalda läkarintyg efter genomgången hälsokontroll. Vi har ett flertal vaccinationsmottagningar och vaccinationsbussar som gör vaccinationen enklare och mer lättilllgänglig för allmänheten.
Vi söker dig som:
brinner för vaccination och preventiv vård
tycker om att arbeta på mottagning såväl som i vaccinationsbuss
trivs med att rådge och vägleda våra trevliga kunder inom våra verksamhetsområden
är mån om att alltid ge god service och ett bemötande som överträffar kundens förväntan
är van vid att arbeta självständigt, är ansvarstagande och trygg i sin yrkesroll
ständigt vill vidareutbildas inom vaccination, hälsokontroller och andra preventiva vårdinsatser
älskar att ha skoj på jobbet med både våra härliga kunder i det fysiska mötet, och med våra grymma kollegor via digitala kanaler
innehar körkort-B och har körvana. Ska kunna klara av att köra en ambulansbil och tycka att det är härligt att köra!
Med fördel genomgått T7
Vi erbjuder:
marknadsmässiga villkor
digitala arbetsverktyg
intressanta kontaktnätverk
löpande utbildning
förmåner för dig och din familj
en härlig och modern arbetsmiljö
Omfattning 20-100 %. Vi söker dig som önskar vara med oss från 6 veckor till 6 månader.
Två mottagningar i Stockholm: Täby centrum och Tyresö centrum. Öppettider för Täbymottagning: Mån-fre 10:00-20:00, lör 10:00-18:00, sön 10:00-18:00. Öppettider för Tyresömottagning: Mån-fre 10:00-19:00, lör 10:00-17:00, sön 11:00-17:00. Under bussäsongen (april-sept) har vi vaccinationsbussar rullandes mån-sön som utgår från Täby Centrum. Arbete varierar mellan mottagning och buss under olika säsonger.
Du kommer genomgå utbildning inom vaccinationer och introduktion med fokus på vaccinationsteknik och teori. Arbete sker på vaccinationsmottagning och vaccinationsbuss. Vänligen observera att arbete på vaccinationsmottagning sker både självständigt och i team. Därav ställs höga krav på självständighet och teamwork. Vid självständigt arbete finns kollegor på andra orter tillgängliga via digitala verktyg för hjälp.
Vi söker kollegor till våra vaccinationsmottagningar och bussar i Stockholm. Vaccinspecialisten startade år 2024. Vi är ett växande företag där vi söker medarbetare som vill växa med oss och ta fram framtidens preventiv vård!
Vänligen skicka ett mail med din ansökan och notera "Jobbansökan läkarassistent Tyresö" i ämnesraden. Skriv gärna under vilken tidsperiod du söker arbete samt omfattning. Urval och intervju sker löpande.
Vi ser gärna att du har studerat sju terminer på läkarprogrammet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
E-post: taraneh@vaccinspecialisten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vaccinspecialisten Täby". Arbetsgivare Vaccinspecialisten Sverige AB
(org.nr 559226-4609)
135 40 TYRESÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vaccinspecialisten Tyresö Centrum Kontakt
Ägare
Taraneh Shojaei taraneh@vaccinspecialisten.se 0702712351
9840957