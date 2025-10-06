Läkarassistent sommar 2026, sjukstuga/hälsocentral Södra Lappland
Region Västerbotten, Närsjukvårdsområde Södra Lappland / Läkarjobb / Lycksele Visa alla läkarjobb i Lycksele
2025-10-06
, Norsjö
, Malå
, Vindeln
, Bjurholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Närsjukvårdsområde Södra Lappland i Lycksele
, Åsele
, Storuman
, Vilhelmina
, Dorotea
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Vill du se en bredd av patienter, skilda diagnoser och uppleva något annorlunda? Nu finns chansen att lära nytt i massor och uppleva en sommar vid en sjukstuga eller hälsocentral i södra Lappland!
Vi söker läkarassistenter med placering vid hälsocentraler och sjukstugor i Västerbottens inland. Vid sjukstugorna finns sedvanlig läkarmottagning med distriktssköterskor, MVC/BVC, sjukgymnastik, arbetsterapi och kuratorsverksamhet. Det finns även egna laboratorier och röntgen i mindre format. På sjukstugorna finns också ambulansverksamhet och akutvårdsavdelning med vårdplatser bemannade dygnet runt. Det gör att du kan få hjälp med akuta besvär dygnet runt.Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Som läkarassistent hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.
Arbetet som läkarassistent liknar i mycket en kandidatplacering. Arbetet pågår under 8-10 veckor.
Vi tillsätter läkarassistenter vid sjukstugorna i Storuman, Tärnaby, Åsele, Dorotea, Vilhelmina, Malå och Sorsele. Vi anställer även vid Stenbergska hälsocentral i Lycksele.Kvalifikationer
Du behöver ha avslutat minst 6-8 terminer på läkarutbildningen med samtliga kurser godkända. Vi kräver goda kunskaper i det svenska språket motsvarande C1.
Är du utbildad utanför EU behöver du ha Socialstyrelsens beslut om komplettering, samt uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige.
Vi kommer att prioritera de som har möjlighet att arbeta de veckor verksamheten har behov.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281998". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Närsjukvårdsområde Södra Lappland Kontakt
Storuman, Tärnaby och Sorsele sjukstugor
Catharina Ingvarsson catharina.ingvarsson@regionvasterbotten.se 076-1178209 Jobbnummer
9541088