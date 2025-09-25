Laholmsbuktens VA söker drifttekniker till avloppsreningsverk
2025-09-25
På Laholmsbuktens VA skapar vi nya och utvecklande vägar till vattensmarta lösningar. Vi har ett livsviktigt uppdrag i att försörja människor i våra ägarkommuner Halmstad och Laholm med rent dricksvatten.
Vi har även en uppgift i att återföra renat spillvatten till naturen, fritt från gifter och föroreningar, så hållbart som möjligt.
Vill du vara en del av en organisation som erbjuder utmaningar, delaktighet, energi, och arbetsglädje? Välkommen till en arbetsplats där alla roller är viktiga och där alla idéer kan göra skillnad. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Beskrivning av tjänsten
Du kommer huvudsakligen att arbeta med drift-, tillsyns- och underhållsarbeten på vårt största avloppsreningsverk i Halmstad kommun. Arbetet innehåller övervakning, optimering och utveckling av reningsprocesserna. Du kommer att arbeta enligt ett fastställt egenkontrollprogram både självständigt och i grupp.
Några exempel på arbetsuppgifter:
• Styra, övervaka och optimera drift
• Rengöring av analysinstrument
• Provtagning
• Löpande kontakt med entreprenörer och leverantörer
• Förebyggande underhållsarbete
• Reparationer och felsökningar
• Tillse att resurser och delar som behövs vid åtgärder beställs
• Tillsammans med övrig driftpersonal jobbar ni för att den dagliga driften sköts enligt gällande lagar och föreskrifter
I uppdraget ingår beredskapstjänstgöring enligt schema. Publiceringsdatum2025-09-25Kvalifikationer
För att trivas som drifttekniker bör du kunna arbeta flexibelt och anpassa dig till oförutsedda händelser i driften. Du klarar av att bibehålla fokus i oförutsedda stressande situationer genom att arbeta och agera på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt. Att vara engagerad och kunna ta initiativ är viktigt. Då arbetet även är av praktisk karaktär måste du tycka om att arbeta med händerna. Du har förmåga att arbeta självständigt, men även lätt för att samarbeta och dela med dig av din kunskap. Som person är du engagerad och bidrar till att skapa ett gott arbetsklimat.
• Det är meriterande med teknisk utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Det är meriterande om du har utbildning med inriktning på drift/process, styr- och reglerteknik eller motsvarande
• Lämplig bakgrund är också erfarenhet från drift av VA-verk eller processindustri. Kunskaper inom datorstyrd automation, elektronik, reglerteknik, kemi och biologi ser vi som meriterande
Då våra anläggningar har stor geografisk spridning i både Halmstad- och Laholms kommun behöver du kunna vara flexibel och villig att hjälpa till där det behövs. Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper.
Tycker du om att utvecklas, har analysförmåga och är lösningsorienterad är detta ett arbete för dig. Välkommen med din ansökan! Övrig information
Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördelning och ser gärna en spridning i ålder och etnisk/kulturell bakgrund hos våra medarbetare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vid nyanställning genomför vi referenstagning samt alkohol- och drogtest. Detta är vårt sätt att ta ansvar för att en hög kvalité hålls såväl i rekryteringsprocessen som i vårt arbetsmiljöarbete. Tjänsten är säkerhetsklassad och därför kommer dessutom en separat säkerhetsintervju och registerkontroll att genomföras på slutkandidaten.
Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Lönesättning enligt BÖK. Friskvårdsbidrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laholmsbuktens VA AB
(org.nr 559227-1752) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Gruppchef Spillvatten
Robert Lundström robert.lundstrom@lbva.se 072-1471334 Jobbnummer
9526405