Laholms kommun söker nu Undersköterska till nattpatrullen

Laholms kommun / Undersköterskejobb / Laholm
2025-09-02


Visa alla undersköterskejobb i Laholm, Båstad, Halmstad, Örkelljunga, Ängelholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Laholms kommun i Laholm

Om Laholms kommun

Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.

Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme

Publiceringsdatum
2025-09-02

Om tjänsten
Då vi har kommande pensionsavgång och förändringar i organisationen så söker vi nu nya kollegor.

Som undersköterska i nattpatrullen utför du omvårdnad och sjukvård för äldre under nattetid, rapporterar och dokumenterar.

Som anställd i nattpatrull kommer du även att ingå i socialtjänstens samarbete med Räddningstjänsten som innebär att undersköterskor i nattpatrull kan komma att rycka in som första insatsperson vid SOS-larm i avvaktan på att Räddningstjänsten ska komma till platsen. Ensamarbete förekommer.

Är du den vi söker?
Söker dig som har examen från omvårdnadsprogrammet samt godkänt betyg i svenska 1(A) eller svenska som andraspråk och samhällskunskap 1(A) eller motsvarande äldre utbildning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

B-körkort är ett krav.

Om anställningen
Antal tjänster: 1-3

Tillträde enligt överenskommelse

Övriga upplysningar

Bor eller arbetar du i Laholm, Våxtorp, Knäred eller Hishult och är intresserad utav uppdraget som RIB brandman kan du gå in på: https://www.laholm.se/omsorg-och-stod/trygg-och-saker/raddningstjanst.

Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.

Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken

Information till annonssäljare
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning.

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/229".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Laholms kommun (org.nr 212000-1223)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Socialförvaltningen, senior, nattpatrullen

Kontakt
Tina Westman
0738680042

Jobbnummer
9487481

Prenumerera på jobb från Laholms kommun

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Laholms kommun: