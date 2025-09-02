Laholms kommun söker nu Undersköterska till nattpatrullen
2025-09-02
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredömePubliceringsdatum2025-09-02Om tjänsten
Då vi har kommande pensionsavgång och förändringar i organisationen så söker vi nu nya kollegor.
Som undersköterska i nattpatrullen utför du omvårdnad och sjukvård för äldre under nattetid, rapporterar och dokumenterar.
Som anställd i nattpatrull kommer du även att ingå i socialtjänstens samarbete med Räddningstjänsten som innebär att undersköterskor i nattpatrull kan komma att rycka in som första insatsperson vid SOS-larm i avvaktan på att Räddningstjänsten ska komma till platsen. Ensamarbete förekommer.
Är du den vi söker?
Söker dig som har examen från omvårdnadsprogrammet samt godkänt betyg i svenska 1(A) eller svenska som andraspråk och samhällskunskap 1(A) eller motsvarande äldre utbildning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Om anställningen
Antal tjänster: 1-3
Tillträde enligt överenskommelse
Övriga upplysningar
Bor eller arbetar du i Laholm, Våxtorp, Knäred eller Hishult och är intresserad utav uppdraget som RIB brandman kan du gå in på: https://www.laholm.se/omsorg-och-stod/trygg-och-saker/raddningstjanst.
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Ersättning
Enligt överenskommelse
