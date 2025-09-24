Laholms kommun söker en erfaren HR-konsult
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme
Har du ett stort samhällsengagemang och intresse av att arbeta i offentlig förvaltning? Vill du arbeta i en politiskt styrd organisation med korta beslutsvägar nära förtroendevalda och kommunledning? Ja, då har vi en spännande, intressant och rolig tjänst att erbjuda!Publiceringsdatum2025-09-24Om tjänsten
Arbetsuppgifterna är omväxlande och alltid med Laholm kommuns invånare och medarbetares bästa i fokus.
Arbetet innebär sällan färdiga lösningar varför du måste ha förmåga att finna nya arbetssätt och vara förändringsbenägen.
Tjänsten som HR-konsult innebär att du kommer att ha ditt huvudsakliga ansvarsområde inom operativt chefsstöd. Du ser mötet med kommunens chefer och dina kollegor som ett lärande. Vårt huvudfokus är att stärka chefens förutsättningar att leda.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom HR området, beteendevetare, inom arbetslivsfrågor eller likvärdig inriktning.
Några års erfarenhet av HR-arbete, minst 3 år. Framförallt inom det arbetsrättsliga området.
Förmåga att samarbeta och skapa relationer, engagemang och vilja att driva frågor med resultat. Du har ett prestigelöst förhållningssätt till ditt arbete.
Kunskap inom jämställdhet och mångfald är meriterande.
Du har förmåga att skapa goda relationer och samverkar och kommunicerar situations anpassat. Du kan arbeta både strategiskt och operativt inom HR och har förståelse för de utmaningar som chefer möts av och kan behöva stöd i.
Du är inlyssnande och lösningsfokuserad. Har du dessutom en positiv syn och en stor portion humor är det en riktigt bra förutsättning för att trivas i teamet och göra ett bra arbete!
Om anställningen
Antal tjänster: 1
Tillträde enligt överenskommelse
Intervjuer planeras måndagen den 20/10 samt tisdagen den 21/10
Övriga upplysningar
Bor eller arbetar du i Laholm, Våxtorp, Knäred eller Hishult och är intresserad utav uppdraget som RIB brandman kan du gå in på: https://www.laholm.se/omsorg-och-stod/trygg-och-saker/raddningstjanst.
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Ersättning
