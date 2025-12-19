Lågstadiesatsning mot läsa, skriva, grundskolan, åk 1-3 Bohusskolan
Ale kommun / Grundskollärarjobb / Ale Visa alla grundskollärarjobb i Ale
2025-12-19
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ale kommun i Ale
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Bohusskolan är en F-9-skola som ligger mitt i samhället Bohus.
Skolan ligger på fem minuters promenad från Bohus centrum, och nås enkelt och snabbt med kollektivtrafiken. På skolan går för närvarande 620 elever. Väljer du att arbeta på Bohusskolan, möter du dagligen engagerad och hängiven personal som tar sig an sina elever och sitt arbete med stort engagemang och ansvar.Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Du kommer att vara en del av Ale kommuns lågstadiesatsning mot årskurs 1-3 med fokus på läsa/skriva under 2026 på Bohusskolan. Som lärare bedriver du en kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen för en ökad måluppfyllelse.
I ditt uppdrag ingår att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen.
Du samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal och deltar i skolans utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i svenska år 1-3. Dessutom är du en lagspelare som gillar samverkan och ett elevdemokratiskt arbetssätt.
Du har en god förmåga att skapa och upprätthålla relationer med både barn, ungdomar och vuxna, och vet vikten av att bemöta elever med både "ramar och kramar"! Vi är en skola i förändring och ska alltid vara en organisation där alla barn är vårt gemensamma ansvar. En god relation till eleverna är en stabil grund för fungerande inlärning.
Du kan arbeta med hela processen kring barnens lärande; planering, genomförande, formativ bedömning, utvärdering, och agerar nyfiket och vill lära dig mer om våra elever.
Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete.
Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga, är en tydlig ledare och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa studiero och en god lärandemiljö åt våra elever
Du är lösningsfokuserad, kan utveckla ditt arbete utifrån evidensbaserad forskning och har höga förväntningar på dig själv och de runt om dig. Du har också god vana av och kännedom om att arbeta med relevanta digitala verktyg.Övrig information
Vid anställning behöver utdrag ur belastningsregistret uppvisas.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/565". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale kommun
(org.nr 212000-1439) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Kristina Hellström 46303704113 Jobbnummer
9656039