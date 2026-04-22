Lågstadielärare till Valdemarsviks kommun - forma framtidens skola med oss!
Valdemarsvik är en skärgårdskommun i södra Östergötland belägen utmed E22. Vi är en kommun som idag har cirka 7 600 invånare. Vi har den lilla kommunens alla fördelar, med närheten till varandra och korta beslutsvägar. Vi har dessutom en enastående natur med skogen och havet. Det händer mycket i Valdemarsviks kommun och inom vår kommunala organisation med cirka 600 medarbetare. Läs gärna mer om vår kommun och vårt arbete på www.Valdemarsvik.se.
Tjänsten är förlagd i rektorsområde 2 (RO2) som inkluderar Sörbyskolan, Gusums skola och Ringarums skola med tillhörande fritidshem. Placeringen är på Gusums skola, en F-6-skola med runt 100 elever. Kom och bli en viktig del i kommunens gemensamma utvecklingsarbete - FörSkola i tiden som utgår från Skolverkets sju framgångsfaktorer.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-22Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och kompetent lågstadielärare som vill vara med och skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande och utveckling. Vi söker dig som vill bidra till en skola där varje elev ges möjlighet att lyckas.
Som lågstadielärare hos oss kommer du att:
Planera, genomföra och utvärdera undervisning utifrån läroplanens mål.
Arbeta systematiskt med skolutveckling, bland annat genom differentierad och inkluderande undervisning och tydliga höga förväntningar.
Skapa en trygg och stödjande lärmiljö för alla elever.
Samarbeta med kollegor, elevhälsoteam och vårdnadshavare för att främja elevernas utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är behörig lärare med lärarexamen och legitimation för undervisning på lågstadiet. Stor vikt läggs på att du har goda kunskaper om initial läs- och skrivinlärningen och tidigt matematiskt lärande.
Har ett engagerat och inkluderande förhållningssätt till elever och undervisning.
Har erfarenhet av och intresse för skolutveckling och lärandegemenskap.
Trivs med att samarbeta och bidra till kollegialt lärande.
Arbetar systematiskt med uppföljning och analys för att utveckla undervisningen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Särskilt meriterande om du har både teoretisk och praktisk erfarenhet av arbete med barn inom autismspektrat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275750/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valdemarsviks kommun
(org.nr 212000-0431)
615 80 VALDEMARSVIK Arbetsplats
Valdemarsviks kommun, Verksamhetsområde Utbildning, Kultur, Fritid Kontakt
Rektor
Victoria Ackemo victoria.ackemo@valdemarsvik.se 0123-192 12 Jobbnummer
9869903