Lågstadielärare till Neglinge skola i Nacka
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Neglinge skola / Grundskollärarjobb / Nacka Visa alla grundskollärarjobb i Nacka
2026-07-22
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Neglinge skola i Nacka
Neglinge skolas vision är att skapa en trygg, utmanande och rolig mötesplats med sikte på framtiden för alla barn och vuxna varje dag. På Neglinge skola finns årskurserna F-5. Vår pedagogiska plattform bygger på Maximal utveckling, Reellt inflytande, Trygghet, Ordning och arbetsro samt Individuell utvecklingsplan och Skriftlig information.
Vi arbetar dagligen med att stimulera till ett livslångt lärande med framtiden i fokus. Alla barn och elever ska få en hållbar grund av kunskaper, kompetenser, förmågor och värderingar inför framtiden. Skolan erbjuder en god studiemiljö som ger lust och inspiration att lära och som utvecklar elevernas självförtroende, inflytande och förmåga att ta ansvar. Kultur, tradition och framtid präglar vårt arbete.
Hjärnan vill ha roligt, så det ska vara roligt att lära!
Unik möjlighet för lågstadielärare!
Vill du göra verklig skillnad för elevers lärande och utveckling i en skola där gemenskap, engagemang och kvalitet står i centrum? Då kan Neglinge skola vara din nästa arbetsplats. Hos oss blir du en del av en varm och kompetent kollegial gemenskap där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för varje elev att lyckas. Som lärare på Neglinge skola får du möjlighet att utvecklas i ditt uppdrag, bidra med dina idéer och vara med och forma framtidens skola tillsammans med kollegor inom hela Saltsjöbadens rektorsområde.
Ditt uppdrag
I uppdraget ingår undervisning, mentorskap och kollegialt samarbete i både ämnes- och arbetslag, samt möjlighet att delta i olika utvecklingsuppdrag i samverkan med lärare inom Saltsjöbadens rektorsområde.
På Neglinge skola ska varje elev få möjlighet att utveckla sin fulla potential. Det finns goda möjligheter att skapa inspirerande undervisning där naturen blir en naturlig del av lärandet och fungerar som vårt andra klassrum. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna.
Din erfarenhet
Vi söker en lärare med ämnesbehörighet att undervisa i förskoleklass till och med årskurs 3. Det är värdefullt om du har erfarenhet av kooperativa och interaktiva arbetssätt i undervisningen.
Är det här du?
Du är bra på att arbeta mål- och resultatinriktat och har en god struktur i ditt arbete.
Du är tydlig och trygg i ditt ledarskap och kan leda och motivera eleverna med ett stort och varmt engagemang.
Du är positiv, kreativ och initiativrik och vill utveckla undervisningen genom att pröva nya arbetssätt.
Du trivs med att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor i skola och fritidshem.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, köp av SL-kort via nettolöneavdrag och en mångsidig intern stödfunktion.
I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
Intresserad?
Om du vill bli en del av kollegiet på Neglinge skola i Saltsjöbadens rektorsområde och Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta biträdande rektor Liselott Kettu på liselott.kettu@nacka.se
eller +46 70 431 76 01.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Vi ser fram emot att få din ansökan!
I rekryteringen har vi valt att rekrytera utan personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan utgår vi endast från ditt CV och ett antal frågor som du får besvara i samband med din ansökan.
Utdrag ur Polisens belastningsregister för skola och förskola krävs i samband med anställning. Vi ber dig att välja "digitalt registerutdrag" för snabbare hantering. Länk här.
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida här
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka Kommun
(org.nr 212000-0167), http://www.nacka.se
Granitvägen 13-17 (visa karta
)
131 40 NACKA Arbetsplats
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Neglinge skola Kontakt
Liselott Kettu liselott.kettu@nacka.se +4687187601 Jobbnummer
10009049