Lågstadielärare (åk 1) i svenska och finska, 50-100%.
Stiftelsen Sverigefinska Skolan I E-Tuna /erk/ / Grundskollärarjobb / Eskilstuna Visa alla grundskollärarjobb i Eskilstuna
2026-06-07
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Vad roligt att du är intresserad av att arbeta på vår skola!
Stiftelsen ERK som är en fristående huvudman för Sverigefinska skolan med årskurserna F-6 samt förskolan Pikku-Erkki grundades 1993. Verksamheten är tvåspråkig och icke-vinstdrivande.
Båda verksamheterna bedrivs på Vasbergsgatan 5 i Eskilstuna, en vacker, centralt belägen, anrik gammal skolbyggnad. Tillsammans finns ca. 110 barn inskrivna i verksamheten (förskola och skola) och ca. 25 personal. Stiftelsens uppgift är är att bevara och utveckla den sverigefinska kulturen tillsammans med en hög nivå i både det svenska och finska språket. Målsättningen är att lära barnen och eleverna finska och svenska på en nivå som möjliggör en aktiv tvåspråkighet samt stödjer deras sverigefinska identitetsutveckling.
Nu söker vi
Lärare i svenska, finska och matematik på lågstadiet.
För rätt person kan vi anpassa alltifrån 50% upp till en 100% tjänst.Publiceringsdatum2026-06-07Dina arbetsuppgifter
Ämnesplanering och undervisning.
Du samarbetar med övriga lärare, elevhälsan och mentorer.Kvalifikationer
Vi söker dig som kan undervisa i åk 1 i Sv, finska och Ma. Du behöver vara trygg i att undervisa både på finska och svenska.
Är du obehörig lärare så kan vi erbjuda en läsårsanställning vid anställning.
Meriterande:
Våra arbets- och undervisningsspråk är både svenska och finska. Övrig information
Du kommer till en trevlig arbetsplats med många fina traditioner.
Tillträde 6 augusti 2026 eller efter överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan!
Enligt skollagen (2010:800) krävs att registerutdrag från belastningsregister uppvisas inför anställning.
Vi håller löpande intervjuer under ansökningstiden. Detta är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Bifoga CV, lärarlegitimation med behörigheter och personligt brev i din ansökan.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24
E-post: ansokan@erk.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lågstadielärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Sverigefinska Skolan I E-Tuna /erk/
, http://www.erk.se
Vasbergsgatan 5 (visa karta
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633 43 ESKILSTUNA Arbetsplats
Sverigefinska skolan i Eskilstuna Jobbnummer
9951306