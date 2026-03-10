Lågspänningsspecialist inriktning mot kraftförsörjning telekom
2026-03-10
Som Lågspänningsspecialist med inriktning mot kraftförsörjning telekom på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Här kommer du få jobba med många intressanta kontaktytor, allt i från roliga kollegor till ett stort nätverk både internt och externt.
Lågspänningsspecialist inriktning mot kraftförsörjning telekomPubliceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
I rollen som lågspänningsspecialist inom kraftförsörjning telekom kommer du bland annat att ansvara för:
Komponenter i kraftförsörjningsanläggningen som försörjer telekominfrastrukturen. Det kan innebära bland annat tekniskt ansvar för komponenter så som ex UPS och dieselaggregat med kringutrustning, genom omvärldsbevakning, teknisk behovsbeskrivning, upphandling, förvaltning av avtal mm.
Underhåll av komponenter genom ex upphandling och förvaltning av serviceavtal.
Planering, projektering och projektledning av reinvesteringsåtgärder.
I tjänsten ingår beredskap med second line support, där du var sjunde vecka stöttar tekniker i fält samt NOC (Trafikverkets Nätövervakningscentral) med problem både för 400 V och likströmssystem i telekomanläggnigen.
I tjänsten kan det också bli aktuellt att jobba med kravställning i trafikverkets infrastrukturregelverk och i upphandlingar av tekniskt godkänt material inom kraftförsörjning av telekominfrastruktur. Det kan också bli aktuellt att arbeta med stöd genom vår tekniska specialist-kompetens, till andra delar inom trafikverks organisation, så som investeringsverksamhet, förvaltningar av telekominfrastruktur och övrig underhållsverksamhet.
Övrig information
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Digitala 1:a intervjuer är planerade till 22, 23 och 24 april.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).Kvalifikationer
Vem är du?
För att trivas i rollen är det viktigt att du kan jobba självständigt, att du gillar samarbete samt kan ta ansvar för och driva dina frågor framåt. Vidare är du en kommunikativ person med förmågan att förmedla din kompetens och därmed göra dig förstådd hos olika målgrupper. Vi ser även att du har god analytisk förmåga och trivs i en utredande roll med förmågan att lyfta blicken och fånga helhetsperspektivet.
Vi söker dig som har;
Civilingenjörsexamen med inriktning inom el/elkraft/elektronik eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Flerårig aktuell erfarenhet av arbete med lågspänning.
Det är också önskvärt om du har;
Arbetat med dieselgeneratorer och avbrottsfri kraft.
Arbetat med kraft inom telekom.
Arbetat i järnvägsmiljö.
Arbetat med kravställning i samband med upphandling av tjänst eller materiel.
Arbetat med framtagande av regelverk.
Arbetat i beredskapsorganisationSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi önskar att du bifogar ditt CV , utbildningsintyg som bekräfta det du svarat på frågorna. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
Månadslön
