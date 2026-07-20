Lagsamordnare till Logistikenheten - Servicesektionen
Försvarsmakten / Lagerjobb / Karlskrona Visa alla lagerjobb i Karlskrona
2026-07-20
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Lessebo
eller i hela Sverige
Vill du ha ett varierande och ansvarsfullt arbete i en stimulerande miljö där du bidrar till Försvarsmaktens kärnverksamhet?
Vi söker nu en Lagsamordnare med inriktning mot Servicesektionen vid Försörjningsavdelningen i Karlskrona.
Om enheten
Försörjningsavdelningen tillhör Logistikenheten och ansvarar för planering, beredning, genomförande och uppföljning av materielförsörjning samt teknisk tjänst för samtliga förband inom garnisonen. Avdelningen består av två sektioner: Service och Transport. Vårt uppdrag är att bidra till en stark och redundant Försvarsmakt genom välfungerande fredslogistik, förbandsnära förrådshållning samt förnödenhetsförsörjning vid beredskapshöjningar och krig. Avdelningen har cirka 65 medarbetare med varierande bakgrund och kompetens.
Om sektionen
Servicesektionen består idag av cirka 35 medarbetare. Sektionens dagliga uppgifter är att serva förband inom Karlskrona garnison med bland annat personlig utrustning, beklädnad, tvättbyte, vapen, ammunition, dykmateriel och läkemedel. Även vissa transporter av materiel förekommer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet innebär att bidra till en säker och effektiv förnödenhetsförsörjning. Du kommer att vara länken mellan ledning och medarbetare i den dagliga produktionen. Du utbildar och informerar om arbetsmetoder, exempelvis nyanställda, och säkerställer att "regler för uppträdande/policy" kommuniceras och följs. Du medverkar till att verksamhetsplanen efterlevs samt ansvarar för kontroll och uppföljning av materiel och eventuella brister.
Arbetet innebär regelbundna manuella lyft och perioder av fysiskt krävande uppgifter. Arbetsuppgifterna utförs stående och gående under större delen av arbetsdagen.
I befattningen ingår bland annat:
Arbetsleda ett team på 8 - 10 personer.
Utlämning, mottagning och förrådshållning av materiel
Hantering av särskild materiel till interna och externa kunder
Arbete i systemstöd, främst SAP/PRIO samt Försvarsmaktens system såsom LIFT
Övrigt förekommande arbetsuppgifter inom FörsörjningsavdelningenPubliceringsdatum2026-07-20Kvalifikationer
God ledarförmåga
Gymnasieutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Minst 6 månaders erfarenhet av arbete inom förråd, lager, logistik eller serviceverksamhet eller annan social verksamhet.
Förmåga att utföra arbetsuppgifter som innebär manuella lyft samt arbete stående och gående större delen av arbetsdagen.
Grundläggande datorvana och förmåga att arbeta i IT‐baserade system
B‐körkortDina personliga egenskaper
Arbetet är mångsidigt och kräver att du är flexibel, nytänkande och har god samarbetsförmåga. Du har en vilja och ett driv att utveckla både dig själv och verksamheten. Du är lyhörd och har förmåga att motivera och entusiasmera dina kollegor mot uppsatta mål. Du är en god representant för Försvarsmakten och ett föredöme både som person och ledare. Ditt ledarskap genomsyras av Försvarsmaktens värdegrund.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
God kännedom och erfarenhet av Försvarsmaktens logistikförsörjning
Förtrogenhet med Försvarsmaktens materielredovisande system och materielunderhållssystem
Körkortsbehörighet C, BE, CE
Erfarenhet av SAP / PRIO är mycket meriterande Övrig information
Vi erbjuder möjlighet till friskvård på arbetstid.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning för dig som inte är anställd inom Försvarsmakten.
Arbetsort: Karlskrona
Sysselsättningsgrad: Heltid Civil befattning
Tillträde: Enligt överenskommelse
För upplysningar om befattningen:
Magnus Jonsson
Camilla Holgersson
För information om rekryteringsprocessen:
Lena Krusberg
Fackliga företrädare:
Officersförbundet: Johnas Mård
Försvarsförbundet: Jimmy Svensson
SACO: Mikael Olsson
SEKO: Andreas Emilsson
Samtliga nås via växel 010‐82 85 000 dock begränsad tillgänglighet med anledning av semesterperiod.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-03. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för befattningen samt besvarar angivna urvalsfrågor. Urvalsprocessen påbörjas i mitten av augusti.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.Inom ramen för detta arbete har Försvarsmakten organiserat en Marinstab för ledning av de Marina förbanden. Marinstaben är etablerad på Muskö i Haninge kommun.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
371 23 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10006400