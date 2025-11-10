Lagsamordnare till detalj Stridsvagn och Vapen på Markverkstad Skövde
Försvarsmakten / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Skövde Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Skövde
2025-11-10
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Skövde
, Skara
, Mariestad
, Karlsborg
, Lidköping
eller i hela Sverige
Markverkstad Skövde är en avdelning med cirka 200 medarbetare. Vi utför underhåll på Försvarsmaktens markmateriel och levererar tekniskt systemstöd. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, reparationer, tillverkning, demontering/skrotning, modifieringar, driftstöd, teknisk anpassning och materielundersökning.
Du kommer att tillhöra Detaljen Stridsvagn/Vapen och arbeta tillsammans med ytterligare en lagsamordnare, 16 stridsvagnsmekaniker och vapentekniker. Du kommer vara en del av ett team som arbetar tillsammans och stöttar varandra. Alla är lika viktiga och arbetsmiljön uppmanar till samarbete där man stöttar och delar kunskap med varandra.Publiceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
Som lagsamordnare samordnar, leder och fördelar du det dagliga arbetet inom arbetslaget utifrån de direktiv som anges av närmaste chef samt befintliga ledningssystem och rutiner. Du ansvarar för att genomföra beredning samt att stödja med planering av produktion och återrapportering av genomförd underhållsproduktion. Du arbetsleder medarbetarna i ditt lag i det dagliga arbetet och har ett nära samarbete med närmsta chef, din lagsamordnarkollega och andra detaljer/avdelningar. Du samarbetar även med övriga funktioner i landet. Vid behov ingår till viss del även arbete som mekaniker, detta styrs utifrån produktionens behov.Kvalifikationer
• Du har lägst två- eller treårig gymnasieutbildning inom fordonsteknik, inriktning fordon eller annan utbildning/kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Aktuell erfarenhet av att samordna och leda arbetsuppgifter
• En generell teknisk förståelse
• Goda kunskaper om reparationer och felsökning.
• Datorvana med kunskaper i MS Officepaketet, främst Word och Excel
• B-körkortDina personliga egenskaper
Hos oss är lagsamordnaren spindeln i nätet. Som person trivs du med att arbeta med människor och du drivs av att motivera medarbetare genom målstyrning. Då arbetet till stor del går ut på att leda och fördela arbetsuppgifter samt följa upp dessa behöver du trivas med att planera och strukturera. Vi ser gärna att du är flexibel samt kan hantera förändringar och vara lösningsorienterad då förutsättningar ibland snabbt kan ändras. Rollen innebär ett tätt samarbete med både chefer och kollegor inom övriga sektioner därför ställer vi höga krav på din samarbetsförmåga och ditt sätt att kommunicera med andra. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet av arbete med Försvarsmaktens materiel och fordon.
• Erfarenhet av arbetat i en arbetsledande roll
• Kunskaper i affärssystemet SAP
• Erfarenhet av att arbeta i LIFT
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid. Arbetsort: Skövde. Tillträdesdatum: Snarast efter överenskommelse
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes. Tjänsten är en civil befattning.
Upplysningar om befattningen Detaljchef Erik Åström 072-395 14 38
Fackliga företrädare SACO: Håkan Eliasson OFR-S: Tony Svensson SEKO: Irene Ström OFR-O: Anders Norén. Samtliga kontaktas via tfn 035-266 20 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-12-01. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• --------------------------------
Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, med huvudort i Halmstad är ett logistikförband där tekniken står i centrum. Förbandets verksamhet vilar på fyra ben - utveckling, utbildning, verkstads- och krigsförbandsproduktion. För att Försvarsmaktens förband ska kunna verka behöver de fungerande materiel och för det har FMTS en viktig roll.
FMTS har ett funktionsansvar för den tekniska tjänsten inom Försvarsmakten, vilket bland annat innebär att följa teknikutvecklingen för att kunna förutse kommande behov men även föreslå förändringar och förbättringar.
Här finns spännande utvecklingsmöjligheter för den som är tekniskt intresserad, både på grundläggande och mycket avancerad nivå. FMTS utbildar officerare, specialistofficerare, och civilanställda i teknisk tjänst inom samtliga försvarsgrenar. Utöver det så utbildas soldater inom logistik.
FMTS har verksamhet över hela Sverige, från Revingehed i söder till Boden i norr. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått såväl på hemmaplan som runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och en god balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands men innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9596828