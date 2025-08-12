Lagsamordnare sökes till Markverkstad i Boden
2025-08-12
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
Har du erfarenhet av arbetsledande arbete inom teknikbranschen? Har du ett allmänt teknikintresse är serviceinriktad och tycker om att jobba varierat? Då kan detta vara ett spännande jobb för dig!
Markverkstad Norr
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och du har möjlighet att ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi ger även möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
Markverkstad Norr är en avdelning inom Försvarsmaktens tekniska skola. Markverkstaden har cirka 170 medarbetare. Vi utför underhåll på Försvarsmaktens markmateriel och levererar tekniskt systemstöd. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, reparationer, tillverkning, demontering/skrotning, modifieringar, driftstöd, teknisk anpassning och materielundersökning.
För mer information om vad Markverkstaden gör kolla in denna länk: https://youtu.be/jDWtiZdUfSk
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som lagsamordnare samordnar, leder och fördelar du det dagliga arbetet inom arbetslaget utifrån de direktiv som anges av närmaste chef samt utifrån MvE verksamhetsledningssystem. Du kommer genomföra beredning och planering av produktion och återrapportering av genomförd underhållsproduktion.
KRAV Kvalifikationer
• Lägst fullgjord och avslutad två- eller treårigt gymnasium med inriktning mot fordonsteknik eller motsvarande, alternativ kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig
• Tidigare erfarenhet av liknande befattning
• Datorvana med kunskaper i Word och Excl
• B-körkortPubliceringsdatum2025-08-12Dina personliga egenskaper
Som person är du trygg, stabil, har självinsikt och du arbetar bra självständigt likväl som i grupp. Du är strukturerad, beslutsam, planerar ditt arbete och gör tydliga prioriteringar. Du har samtidigt ett arbetssätt som motiverar och målstyr teamet. I rollen som lagsamordnare är det viktigt att du är kommunikativ och kan förmedla ett budskap tydligt och konkret. Vidare tar du ansvar för resultatet, tar egna initiativ och ansvar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Meriterande
• Vi ser gärna att du har någon form av ledarskapsutbildning
• Tidigare erfarenhet och kunskap av verkstadsdrift och materielunderhåll i Försvarsmakten
• Kunskaper i affärssystemet SAP
• Kännedom om Försvarsmakten och dess systemÖvrig information
Anställningsform: tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid
Arbetsort: Boden
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes. Tjänsten är en civil befattning
Upplysningar om befattningen:
Detaljchef Robin Niemi: 072- 228 57 42
Upplysningar om rekryteringsprocessen:
HR Julia Granström: 072- 233 17 31
Fackliga företrädare
SACO: Håkan Eliasson
OFR-S: Tony Svensson
SEKO: Jörgen Jansson
OFR-O: Anders Norén
Samtliga kontaktas via tfn 035-266 20 00
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-12. Din ansökan bör innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, med huvudort i Halmstad är ett logistikförband där tekniken står i centrum. Förbandets verksamhet vilar på fyra ben - utveckling, utbildning, verkstads- och krigsförbandsproduktion. För att Försvarsmaktens förband ska kunna verka behöver de fungerande materiel och för det har FMTS en viktig roll.
FMTS har ett funktionsansvar för den tekniska tjänsten inom Försvarsmakten, vilket bland annat innebär att följa teknikutvecklingen för att kunna förutse kommande behov men även föreslå förändringar och förbättringar.
Här finns spännande utvecklingsmöjligheter för den som är tekniskt intresserad, både på grundläggande och mycket avancerad nivå. FMTS utbildar officerare, specialistofficerare, och civilanställda i teknisk tjänst inom samtliga försvarsgrenar. Utöver det så utbildas soldater inom logistik.
FMTS har verksamhet över hela Sverige, från Revingehed i söder till Boden i norr. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått såväl på hemmaplan som runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och en god balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands men innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
