Lagsamordnare reservdelar sökes till Markverkstad Ronneby
Försvarsmakten / Inköpar- och marknadsjobb / Ronneby Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Ronneby
2026-06-29
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Markverkstad Ronneby
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och du har möjlighet att ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi ger även möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
Markverkstäderna (MvE) är en enhet som tillhör förbandet inom Arméstaben, som utför underhåll på Försvarsmaktens markmateriel, flygbasmateriel och levererar tekniskt systemstöd. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, reparationer, tillverkning, demontering/skrotning, modifieringar, driftstöd, teknisk anpassning och materielundersökning. Markverkstadsenheten levererar tjänster enligt kundkrav.
Du kommer att tillhöra Markverkstaden Syd som bedriver verksamhet i Revingehed, Ronneby, Karlskrona och Tofta, tillsammans är vi ca 180 medarbetare.
Vill du veta mer om vad Markverkstaden gör? Kolla in denna länk: https://youtu.be/jDWtiZdUfSk
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som produktiv reservdelstekniker med lagsamordnaruppgifter arbetar du med reservdelsberedning, säkerställa och kvalitetssäkra underlag för reservdelsbeställning, avgöra om reservdelar ska anskaffas via intern eller extern part, samt samordna leda och fördela det dagliga arbetet inom arbetslaget utifrån de direktiv som anges av närmaste chef samt verksamhetsledningssystem (VHL).
Du ska initiera, bevaka och avsluta kundorder i våra stödsystem. I arbetet ingår även att eftersöka och beställa materiel, godshantering och övrig lagerhantering samt lagervård. Dagligt arbete med beställning/utlämning av reservdelar samt mottagning av gods/materiel och löpande uppföljning och inventering.
KRAVPubliceringsdatum2026-06-29Kvalifikationer
Lägst fullgjord två- eller treårig gymnasieutbildning inom fordonsteknik, logistik, lager eller annan utbildning/kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Erfarenhet av arbete inom logistik eller reservdelshantering
Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Goda datorkunskaper
B-körkortDina personliga egenskaper
Hos oss är det viktigt att du har en positiv attityd till arbetet och verksamheten. Vi söker dig som arbetar bra självständigt likväl som i grupp. Som reservdelslagsamordnare är du strukturerad och gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Vi söker dig som är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Vidare är du flexibel och kan med lätthet ställa om ditt fokus och anpassa dig i en föränderlig miljö.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Meriterande
Vi ser gärna att du har någon form av ledarskapsutbildning
Arbetat i en arbetsledande roll
Försvarsmaktens mekanikerutbildning som reservdelsman eller på något fordonssystem
Tidigare erfarenhet och kunskap av verkstadsdrift och materielunderhåll i Försvarsmakten
Truckkort
Hög datorvana samt goda kunskaper i Officepaketet (Word, Excel)
Erfarenhet av arbete i SAP-systemet PRIOÖvrig information
Anställningsform: tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid – varierande arbetstid kan förekomma.
Arbetsort: Markverkstad Syd/ Ronneby.
Tillträdesdatum: snarast efter överenskommelse
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes.
Tjänsten är en civil befattning.Arbete med härdplaster kan förekomma vid markverkstaden.
Upplysningar om befattningen
Magnus Martinsson 070-235 45 13
Fackliga företrädare
SACO: Ali Hemen
OFR-S: Tony Svensson
SEKO: Irene Ström
OFR-O: Birger HedmanSamtliga kontaktas via tfn 08-788 75 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-07-06. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
372 50 RONNEBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9983331