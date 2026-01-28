Lagsamordnare på Kundmottagningen till Göta ingenjörregemente
2026-01-28
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
, Kinda
, Sävsjö
, Jönköping
, Vaggeryd
Lagsamordnare till kundmottagning Göta Ingenjörregemente (Ing 2)
Om enheten
Logistikenheten (LogE) stödjer garnisonens övriga enheter med bland annat verkstadsverksamhet, teknisk utbildning, serviceförråd och godsmottagning. Enheten förser verksamheterna inom Eksjö garnison med materiel och förnödenheter samt ansvarar för förrådshållning av materiel och förnödenheter till garnisonens krigsförband.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Samordnar, leder och fördelar det dagliga arbetet inom kundmottagningen samt stödjer chef i planering, prioritering och uppföljning.
• Utvecklar gruppen genom handledning, coachning, erfarenhetsutbyte och introduktion av nya medarbetare.
• Säkerställer en enhetlig och kvalitativ kundhantering enligt gällande avtal, upphandlingar och regelverk.
• Deltar i förbättrings- och utvecklingsarbete inom kundmottagningen.
• Arbetar operativt som kundmottagare med administration och planering av Försvarsmaktens underhållsbehov, samordning mot verkstäder och leverantörer samt tekniskt kundstöd.
• Bedömer underhållsåtgärder, hanterar materiel samt bokar underhållsarbeten och planerar transporter.
Kvalifikationer
• Flerårig erfarenhet av arbete som kundmottagare inom fordonsrelaterad verksamhet eller motsvarande arbete inom fordonsteknik.
• Erfarenhet av att samordna, handleda eller leda andra i det dagliga arbetet.
• God teknisk förståelse inom fordon och underhåll.
• God förmåga att uttrycka dig i såväl tal som skrift.
• Goda kunskaper i MS Officepaketet.
• B-körkort.
Meriterande
• Erfarenhet av arbete inom Försvarsmakten.
• Erfarenhet av verksamhetsutveckling eller förbättringsarbete.
• Kunskaper i/erfarenhet av systemen SAP/PRIO/LIFT.
• Gymnasieexamen med inriktning mot fordonsteknik eller motsvarande kunskaper som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga.
• Utbildning inom ledarskap, handledning eller coachning.Publiceringsdatum2026-01-28Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen som lagsamordnare är du ansvarstagande, strukturerad och trygg i din yrkesroll, med förmåga att ta helhetsansvar i det dagliga arbetet. Du skapar förtroende, samarbetar väl och trivs med att stötta och utveckla kollegor. Med tydlig kommunikation och gott omdöme bidrar du till ordning, kvalitet och prioriteringar, även vid högt tempo och förändring. Du är serviceinriktad, lojal mot fattade beslut och anpassningsbar utifrån verksamhetens behov. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet samt främjar demokrati och mänskliga rättigheter.
Vi erbjuder dig:
Hos Försvarsmakten får du ett arbete som kombinerar samhällsnytta med goda anställningsvillkor. Du erbjuds bland annat:
• Fysisk träning på arbetstid - tre timmar per vecka samt årliga tester av fysisk prestationsförmåga.
• Möjlighet till kompetensutveckling för att stödja din professionella utveckling.
• Flexibel arbetstid.
• 28-35 semesterdagar per år beroende på ålder.
• Lönetillägg vid föräldraledighet och vård av barn.
• Möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.
Anställningsform: Tillsvidare anställning, som inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Eksjö, tjänsteresor kan förekomma.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Lön: Individuell lönesättning.
Arbetstid: Normal arbetstid är måndag-fredag men arbete på kvällar och helger kan förekomma.
För information om befattningen kontakta:
Joakim Assarsson, Chef Teknisk kundmottagning.
070-815 70 67, joakim.assarsson@mil.se
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist Fanny Jansson
070-924 81 08, fanny.x.jansson@mil.se
,
Fackliga representanter nås via växeln, 010-82 180 00.
OF: Peter Djerf
SACO: Sofie Bergkvist
SEKO: Matz Felix
OFR/S: Carola Blomdah
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-17. Din ansökan ska innehålla CV tillsammans med en motivering där du beskriver varför du är intresserad av tjänsten samt på vilket sätt din kompetens och erfarenhet motsvarar angivna krav och kvalifikationer för tjänsten. Läs gärna mer om hur det är att arbeta i Försvarsmakten på vår hemsida; Jobba civilt i Försvarsmakten.
Intervjuer planeras att genomföras vecka 9 och vecka 10.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Göta ingenjörregemente, Ing 2, är Sveriges enda ingenjörregemente. Regementet rekryterar och utbildar officerare och soldater till ingenjörförband med specialkompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
