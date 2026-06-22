Lagledare lager sökes till AB Linde Maskiner!
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2026-06-22
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Om jobbet
Vid Lindesjöns strand i det vackra Bergslagen har Linde Maskiner verkat sedan 1853. Mer än hälften av alla tunga lastvagnar som tillverkas i Europa har t.ex. plåtkomponenter från Linde Maskiner i sig. Vi jobbar med plåt från någon millimeters tjocklek upp till 25 mm. Vi automatpressar, laserskär, hydraulpressar, svetsar och monterar. Vi är din partner i det mesta som rör plåt.
Hos oss möts du av en arbetsplats som värdesätter utveckling och en god företagskultur. Vi arbetar utifrån våra tre värdegrundsprinciper: vi driver, vi samarbetar och vi tar ansvar. Det innebär att vi inkluderar varandra och visar omtanke, tar ansvar för våra processer och tillsammans arbetar för ökat engagemang och utveckling.
Är du en noggrann och strukturerad person som trivs med ansvar och har intresse och förståelse för logistik? Har du tidigare erfarenhet av truckkörning och lagerarbete? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Vi söker nu en lagledare till lagret som, utöver ordinarie lageruppgifter, ansvarar för att leda och fördela det dagliga arbetet på sitt skift. I rollen säkerställer du ett effektivt flöde, stöttar och coachar kollegor samt ser till att rutiner och säkerhetskrav följs. Rollen kräver att du är trygg i att ta ansvar, fatta beslut och skapa god struktur och arbetsro i teamet.
Ansvarsområden
Dina arbetsuppgifter kan komma att bestå av truckkörning, orderplock, packning samt godshantering. Som teamledare är du även en tydlig förebild i det dagliga arbetet genom att:
leda och fördela arbetsuppgifter under skiftet
säkerställa kvalitet och säkerhet i alla moment
stötta och coacha medarbetare i det dagliga arbetet
bidra till förbättringar i arbetssätt och rutiner
Som truckförare hos oss är det alltid viktigt att sätta kvalitet och säkerhet först.Publiceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
• truckbehörighet A1-A4 samt B1-B4
• erfarenhet av truckkörning
• tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• goda kunskaper i svenska
• körkort och tillgång till bil
För arbetet krävs att du är stresstålig, noggrann och har god datavana. Vi söker en utåtriktad lagspelare som tar ansvar och skapar god struktur tillsammans med sitt team för att det dagliga arbetet ska fungera på ett effektivt sätt.
Arbetet bedrivs i 2-skift och startar alltid med en visstidsanställning med goda möjligheter till en tillsvidareanställning.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6881438-2064999". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aktiebolaget Linde Maskiner
(org.nr 556039-7365), https://lindemaskiner.teamtailor.com
Hyttevägen 10 (visa karta
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711 31 LINDESBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AB Linde Maskiner Jobbnummer
9973787