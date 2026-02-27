Lagersäljare till XL-Bygg Hans Anders i Veberöd
Hans Anders Bygg AB / Lagerjobb / Lund Visa alla lagerjobb i Lund
2026-02-27
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hans Anders Bygg AB i Lund
, Malmö
, Skurup
, Höör
, Ystad
eller i hela Sverige
XL Bygg Hans Anders bedriver bygghandelsverksamhet vid sex anläggningar i södra och mellersta Skåne (Malmö, Skurup, Veberöd, Höör, Ystad & Simrishamn). Vi är ett familjeägt företag som idag drivs av femte generationen och har funnits sedan 1850. Vi är ca 90 anställda och omsättningen 2025 uppgick till ca 336 miljoner kronor.
Vi på XL-Bygg Hans Anders ska vara branschens bästa lagspelare. Genom att leverera byggmaterial och tjänster med högsta kvalitet och erbjuda hållbara lösningar skapar vi långsiktig lönsamhet för våra kunder. Vi vill vara det självklara valet för samarbete och bidra till bestående värden - både som en stark del av XL-Bygg-kedjan och på de lokala orter där vi verkar."
XL Bygg Hans Anders är sedan många år medlem i inköps- och marknadsorganisationen XL-Bygg. XL Bygg är ett servicebolag för fristående byggfackhandlare med 100 anläggningar runtom i landet.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Är du driven, serviceinriktad och intresserad av lagerarbete? Vill du vara en del av vårt härliga gäng? Då kan det vara just dig vi söker till tjänsten som lagersäljare på vår anläggning i Veberöd!
Generellt om rollen:
I Veberöd är vi en liten men glad personalstyrka på 7 personer och som lagersäljare, med stöd av Platschef, är du med och driver den dagliga driften på lagret.
Tjänsten innefattar arbetsuppgifter som:
* Orderregistrering
* Truckkörning
* Påfyllnad av lagerplatser
* Varumottagning
* Plock
* Lastning och lossning av transportfordon
* Mindre snickeritjänster
* Inventering.
Utöver detta hjälps vi åt att hålla ordning och reda på lagret och utför även driftsunderhåll på fastighet, maskiner och fordon.
Eftersom vi har ett öppet lager innebär tjänsten också kundkontakt. Precis som i hela vår verksamhet hjälps vi åt där det behövs, vilket innebär att du även kommer att få lära dig butiks- och kassaarbetet.
Arbetstiden följer vårt rullande schema med arbetspass måndag - fredag mellan kl. 06.20 - 18.10 samt lördagar kl. 08.50 - 14.10.
Tjänsten är ett vikariat på 7 månader, under perioden 1/4 2026 - 31/10 2026 med stor chans till förlängning.Kvalifikationer
Vi söker en person med bra energi som har förmåga att bidra till god stämning både bland kollegor och kunder. Du som är rätt för tjänsten har minst en gymnasieutbildning och några års erfarenhet av att antingen arbeta på lager eller med försäljning/kundkontakt och då gärna inom byggbranschen. För att passa in hos oss är du flexibel och ser ett värde i att leverera högklassig service. Du bör även känna dig bekväm att kommunicera på engelska.
Krav:
* Erfarenhet av lagerarbete, gärna inom byggbranschen
* Gymnasieutbildning
* B-körkort
* Truckkort (B1 motviktstruck)
Meriterande:
* Erfarenhet av försäljning/kundkontakt
* Arbetat i vårt affärssystem TRYGG2000
Önskat tillträdesdatum är den 1/4, men vi värdesätter högt att hitta rätt person. Om ovanstående stämmer in på dig tar vi gärna emot din ansökan då vi kommer göra urval och intervjua löpande. Notera att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor gällande processen är du välkommen att kontakta Evelina Heimby på 0411-53 65 06 eller evelina.heimby@xlhansanders.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C309300". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hans Anders Bygg AB
(org.nr 556050-0620) Arbetsplats
XL-Bygg Hans Anders Veberöd Kontakt
HR-ansvarig
Evelina Heimby evelina.heimby@xlhansanders.se 0411-536506 Jobbnummer
9768491