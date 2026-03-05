Lagersäljare till XL-Bygg Hans Anders i Höör
2026-03-05
XL Bygg Hans Anders bedriver bygghandelsverksamhet vid sex anläggningar i södra och mellersta Skåne (Malmö, Skurup, Veberöd, Höör, Ystad & Simrishamn). Vi är ett familjeägt företag som idag drivs av femte generationen och har funnits sedan 1850. Vi är ca 90 anställda och omsättningen 2025 uppgick till ca 336 miljoner kronor.
Vi på XL-Bygg Hans Anders ska vara branschens bästa lagspelare. Genom att leverera byggmaterial och tjänster med högsta kvalitet och erbjuda hållbara lösningar skapar vi långsiktig lönsamhet för våra kunder. Vi vill vara det självklara valet för samarbete och bidra till bestående värden - både som en stark del av XL-Bygg-kedjan och på de lokala orter där vi verkar."
XL Bygg Hans Anders är sedan många år medlem i inköps- och marknadsorganisationen XL-Bygg. XL Bygg är ett servicebolag för fristående byggfackhandlare med 100 anläggningar runtom i landet.
Är du driven, serviceinriktad och intresserad av lagerarbete? Vill du vara en del av vårt härliga gäng? Då kan det vara just dig vi söker till tjänsten som lagersäljare på vår anläggning i Höör!
Generellt om rollen:
Höör är en av våra mindre anläggningar med en personalstyrka på 10 personer och som lagersäljare, med stöd av Platschef, är du med och driver den dagliga driften på lagret.
Tjänsten innefattar arbetsuppgifter som:
* Orderregistrering
* Truckkörning
* Påfyllnad av lagerplatser
* Varumottagning
* Plock
* Lastning och lossning av transportfordon
* Mindre snickeritjänster
* Inventering.
Utöver detta hjälps vi åt att hålla ordning och reda på lagret och utför även driftsunderhåll på fastighet, maskiner och fordon. Det kan även förekomma utkörning till kund med liten lastbil.
Eftersom vi har ett öppet lager innebär tjänsten också kundkontakt. Precis som i hela vår verksamhet hjälps vi åt där det behövs, vilket innebär att du kommer få lära dig kassa- och butiksarbetet.
Arbetstiden följer vårt rullande schema och våra öppettider är måndag - fredag 06.30 - 18.00 samt lördagar 09.00 - 14.00.
Tjänsten är ett vikariat på grund av studieledighet och sträcker sig inledningsvis fram till årsskiftet 2026/2027, men förlängs om studierna fortgår.Kvalifikationer
Vi söker en person med bra energi som har förmåga att bidra till god stämning både bland kollegor och kunder. Du som är rätt för tjänsten har minst en gymnasieutbildning och några års erfarenhet av att arbeta på lager och helst även med försäljning/kundkontakt och då gärna inom byggbranschen. För att passa in hos oss är du flexibel och ser ett värde i att leverera högklassig service. Du bör även känna dig bekväm att kommunicera på engelska.
Krav:
* Erfarenhet av lagerarbete, gärna inom byggbranschen
* Gymnasieutbildning
* B-körkort
* Truckkort (B1 motviktstruck)
Meriterande:
* Erfarenhet av försäljning/kundkontakt
* Arbetat i vårt affärssystem TRYGG2000
Vi önskar tillsätta tjänsten så snart som möjligt, men vi värdesätter högt att hitta rätt person. Om ovanstående stämmer in på dig tar vi gärna emot din ansökan då vi kommer göra urval och intervjua löpande. Notera att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vänligen respektera vår rekryteringsprocess och ansök via anvisad länk. Vi tar inte emot ansökningar via mejl på grund av GDPR och administrativ tidsåtgång.
För frågor gällande processen är du välkommen att kontakta Evelina Heimby på 0411-53 65 06 eller evelina.heimby@xlhansanders.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
