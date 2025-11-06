Lagersäljare sökes till Beijer i Gällivare
2025-11-06
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
Vill du vara en del av ett starkt team där arbetsglädje, serviceanda och utveckling står i centrum? Nu söker vi en serviceinriktad lagersäljare till vårt lager i Gällivare.
Som lagersäljare har du en viktig roll i att skapa positiva kundupplevelser, varje dag. Du är vårt ansikte utåt mot både privatpersoner och proffskunder - och du gillar att ge det där lilla extra i varje möte. I teamet jobbar vi tillsammans för att säkerställa att logistiken flyter på, att lagret är välorganiserat och att våra kunder får rätt produkter i rätt tid.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
• Ge service, tips och råd till både privat- och företagskunder
• Arbeta med plock, lossning och lastning av gods
• Säkerställa ordning och reda på lagret
• Arbeta i vårt affärssystem med orderhantering och offerter
• Bidra till att driva och utveckla logistiken på anläggningen
DETTA SÖKER VI
Du är en person som trivs i ett högt tempo, har en positiv inställning och gillar att jobba i team. Du har ett öga för detaljer, tar ansvar för ditt arbete och tycker att bra service är en självklarhet. Att möta människor med ett leende - oavsett om det är en stressig dag eller inte - är något du gör naturligt.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
B-körkort (krav)
Erfarenhet från byggbranschen är meriterande. Det är bra om du har vana av att arbeta i affärssystem. Det är även meriterande med truckkort.
Detta är en konsultroll så du blir anställd av oss på StudentConsulting och arbetar ute hos kund.
Start enligt överenskommelse. Arbetet är förlagt på heltid, vardagar.
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på mail Emilia.bergstedt@studentconsulting.com
Vi intervjuar löpande och tillsätter tjänsten när vi hittat rätt person. Välkommen med din ansökan
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
9591801