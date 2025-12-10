Lagerpersonal till Sveriges största återförsäljare inom kosmetik
2025-12-10
Vill du arbeta i ett växande företag inom skönhetsbranschen där kvalitet, noggrannhet och effektivitet står i fokus? Nu söker Fillerdepot lagerpersonal som vill vara en viktig del av vår logistik- och packningsavdelning.
När du kliver in på vårt kontor och lager i centrala Malmö möts du av engagerade kollegor och en familjär, hjälpsam arbetsmiljö. Du får en ordentlig introduktion och går bredvid en erfaren medarbetare som lär dig våra rutiner, system och arbetssätt.
En typisk arbetsdag innebär att du arbetar med plock och pack av beställningar, säkerställer korrekt hantering av produkter samt ser till att varje paket uppfyller våra kvalitetskrav. För oss är noggrannhet, struktur och ansvarstagande avgörande.
Tjänsten är på heltid och tills vidare.
Vi erbjuder en arbetsplats med god sammanhållning, tydliga mål och möjlighet att utvecklas inom lager- och logistikområdet.

Dina arbetsuppgifter
Noggrant packa och förbereda kundbeställningar
Plocka varor enligt beställningsunderlag
Säkerställa att produkterna hanteras korrekt och att packningen håller hög standard
Ta emot och hantera inkommande leveranser
Hålla ordning och struktur på lagret
Inventering och löpande kontroll av lagersaldo
Vara uppdaterad på produktsortimentet
Vi söker dig som
Är noggrann och kvalitetsmedveten
Trivs med fysiskt arbete och arbetar strukturerat
Har god system- och datorvana
Har gymnasial utbildning
Kan tala och skriva svenska obehindrat
Meriterande erfarenheter
Lager- eller logistikarbete
Erfarenhet av packning eller orderhantering
Engelska eller danska i tal och skrift
Som person är du
Positiv och ansvarsfull
Effektiv och arbetsvillig
Strukturerad och noggrann
Flexibel och problemlösande
En lagspelare som trivs i ett högt tempo
Vad vi erbjuder
En trygg arbetsplats med starka ägare som satsar långsiktigt
En rolig arbetsmiljö med utvecklingsmöjligheter
Konkurrenskraftiga villkor
Centralt läge nära Malmö Centralstation
Övrig information
Start: Omgående
Omfattning: Heltid / Deltid
Arbetstider: Mån-fre 9.00-12.00 eller 09.00-17.00
Placering: Murmansgatan 120 21225, Malmö
Vi arbetar löpande med urval och kallar kandidater till intervju. Vid anställning begärs utdrag ur belastningsregistret samt kreditkontroll.
Om Fillerdepot
Fillerdepot är en ledande aktör på den svenska skönhetsmarknaden med över 6 års erfarenhet. Vi levererar produkter till skönhetssalonger, kliniker och grossister inom medicinsk klass 1-3. Genom hög kvalitet och kundanpassade lösningar har vi vuxit till Sveriges största återförsäljare inom kosmetiska produkter.
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
