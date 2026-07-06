Lagerpersonal till kommande uppdrag till vår kund i Örebro!

Uniflex AB / Lagerjobb / Örebro
2026-07-06


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Visa alla jobb hos Uniflex AB i Örebro, Kumla, Hallsberg, Lindesberg, Arboga eller i hela Sverige

Om tjänsten Vi söker dig som har truckkort A1–4 och B1–4 samt erfarenhet av lagerarbete och truckkörning. Arbetet är förlagt både dag- och kvällstid, vilket innebär att du behöver vara flexibel gällande arbetstider. Du som söker behöver trivas i ett högt tempo, vara van vid kroppsligt arbetet och med varierande arbetsuppgifter.

Publiceringsdatum
2026-07-06

Dina arbetsuppgifter
Truckkörning

Plock, pack och förflyttning av gods

Godsmottagning och utlastning

Städning, ordning och låsning av lagret

Rapportering och administration i affärssystem

Vem är du?

Arbetsvillig

Flexibel

God samarbetsförmåga

Initiativ och ansvarstagande

Truckkort och lagererfarenhet är ett krav.
Erfarenhet av motviktstruck är meriterande.
Vi ser att du som söker trivs med ett högt arbetstempo, är en strukturerad person med gott ordningssinne samt att du gillar att arbeta självständigt såväl som i team.
Vi intervjuar löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Urval sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Om företaget Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar. Urvalet sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter.
Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
Försäkringar • Marknadsmässig lön
Karriär och utveckling Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution.
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7919498-2086613".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Rudbecksgatan 7 (visa karta)
702 11  OREBRO

Jobbnummer
9993213

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