Lagerpersonal som kan jobba extra i Gävle sökes
2026-02-17
Agil Rekrytering söker nu lagerpersonal för extrajobb till uppdrag hos kund i Gävle. Det här är ett perfekt uppdrag för dig som vill arbeta praktiskt, bidra direkt och trivs i en roll där tempo och struktur är avgörande.
Om rollen
• Plock och pack av varor enligt givna rutiner
• Mottagning och hantering av leveranser
• Säkerställa ordning och struktur på lagret
• Bidra till ett effektivt och fungerande logistikflöde
Vi söker dig som
• Är noggrann, ansvarstagande och arbetsvillig
• Trivs med fysiskt arbete och ett varierande tempo
• Kan arbeta självständigt och i team
• Kommunicerar på svenska eller engelska
Om uppdraget
Plats: Gävle
Omfattning: Extrajobb / behovsanställning
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Urval sker löpande. När rätt match finns går vi vidare direkt.
Skicka in din ansökan - vi återkopplar snabbt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Astani Wear AB
(org.nr 559221-0750), https://agilrekrytering.se/ Arbetsplats
Agil Rekrytering Jobbnummer
9746258