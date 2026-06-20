Lagerpersonal sökes till uppdrag i Göteborgsområdet
Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-06-20
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-20Dina arbetsuppgifter
Vår kund i Göteborg söker nu en engagerad lagermedarbetare som vill bli en del av ett sammansvetsat team. Här får du möjligheten att arbeta i en välorganiserad verksamhet där kvalitet, laganda och ansvarstagande står i fokus.Om tjänsten
Som lagermedarbetare kommer du att arbeta tillsammans med engagerade kollegor i en roll där samarbete, noggrannhet och effektivitet är avgörande för att verksamheten ska fungera smidigt. Arbetet är fysiskt och passar dig som trivs i ett högt tempo samtidigt som du har ett strukturerat arbetssätt.Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
• Plocka och packa kundorder
• Förbereda och hantera produkter inför leverans
• Hantera avvikelser och bidra till att lösa enklare problem i det dagliga arbetet
• Köra truck och hantera gods inom lagret
• Arbeta med in- och utleveranser
• Bidra till ordning, struktur och ett effektivt lagerflöde
• Utföra övriga förekommande arbetsuppgifter inom lager och logistik
Anställningsinformation
• Omfattning: Heltid
• Start: Enligt överenskommelse, gärna omgående
• Arbetstider: Dagtid, måndag–fredag
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan redan idag!Profil
Vem vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet av lagerarbete, logistik eller annan liknande verksamhet och som trivs i en roll där ansvar, noggrannhet och samarbete är viktiga delar av vardagen. Du är en person som tar initiativ, arbetar strukturerat och har ett högt engagemang i ditt arbete.
För att lyckas i rollen tror vi att du är flexibel, kvalitetsmedveten och trivs i en miljö där tempot stundtals är högt. Du bidrar med en positiv inställning och ser värdet i att arbeta mot gemensamma mål tillsammans med dina kollegor.Kvalifikationer
• Tidigare erfarenhet av lager-, logistik- eller produktionsarbete
• Truckkort A och B
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team
Meriterande
• Praktisk erfarenhet av truckkörning
Låter detta som en tjänst för dig? Skicka gärna in din ansökan redan idag. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobbannonser
Stigbergsliden 5 (visa karta
)
414 63 GÖTEBORG Arbetsplats
Posti Kontakt
Jacob Orelöv Jacob.orelov@posti.com +46 70 282 75 95 Jobbnummer
9971533