Lagerpersonal sökes till kund i Staffanstorp (v.36-37)
2025-08-22
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
, Kävlinge
Om tjänsten
Vi söker nu lagermedarbetare till vår kund i Staffanstorp, främst under veckorna 36 och 37 på heltid, med chans till fortsatt arbete hos oss. Kunden är verksam inom detaljhandel och inriktar sig främst mot elektronik, men även andra typer av produkter kan förekomma. Som medarbetare i produktionen arbetar du för att säkerställa att deras dagliga mål och verksamhet flyter på.
Profil & bakgrund
För att lyckas i rollen som lagermedarbetare behöver du ha erfarenhet av AutoStore-system sedan tidigare. Vi tror att du som person är nyfiken och fingerfärdig och med fördel har ett intresse av elektronik.
Att arbeta med paketering och produktion ställer höga krav på effektivitet då du och dina kollegor arbetar mot fasta uppsatta mål. I början av din anställning kommer du att bli upplärd hos kunden i arbetssätt och rutiner. Upplärningen kommer att ske på plats ute hos kunden.
Kunden är placerad i Staffanstorp och arbetet är förlagt måndag till fredag med arbetstiderna 07:00-16:00, men kan varieras efter kundens behov.
Krav
Tillgänglighet under vecka 36-37 på heltid
Svenska i tal & skrift
Erfarenhet av AutoStore-system
Meriterande
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Körkort och tillgång till bil
Observera att vi inte tar emot ansökningar via telefon eller e-post. Tjänsten kan komma att tillsättas innan slutdatum. För att vara aktuell för tjänsten kan du inte förekomma i belastningsregistret sedan tidigare.
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
Detta är ett heltidsjobb.
Boxflow Staffing Syd AB (org.nr 559196-2211), https://www.boxflow.com/
Boxflow
Dajana Sutalo dajana@boxflow.com
9472441