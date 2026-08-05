Lagerpersonal på deltid sökes till Bäckebol för studentanställning!
Adecco Sweden Aktiebolag / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-08-05
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Vi söker studenter som vill arbeta inom lager hos vår kund i Göteborg. Om du trivs med arbete inom industrimiljö och vill ha ett fartfyllt jobb med varierande arbetsuppgifter så kan du passa för denna tjänst!Publiceringsdatum2026-08-05Om tjänsten
Som lagerarbetare på heltid kommer du att arbeta fysiskt med enklare arbetsuppgifter. Detta består av exempelvis emballagehantering, delvis monteringsarbeten och tunga lyft. Har du truckkort kan du även komma att arbeta med truckkörning.
Arbetet sker hos vår kund i Bäckebol. Arbetstider är förlagda på dagtid. Tjänsten är ett konsultuppdrag, med anställning i Adecco Sweden där du utför arbete hos vår kund.
I din roll som lagerarbetare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
Emballagebrytning
Hantering av tomma pallar
Pallbrytning och bandning
Plock och pack
Ev. truckkörning för dig med truckkort
Om dig
Vi söker dig som vill ha ett fysiskt tungt arbete. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete inom industri, lager eller logistik. Vi ser det som ett plus om du har truckkort och truckvana.
Vidare ser vi att du är noggrann, positiv, strukturerad och tycker om att ha många bollar i luften. Du behärskar svenska flytande.
Viktigt för tjänsten:
• Flytande svenska i tal och skrift
• Tidigare erfarenhet inom industri, lager eller logistik
• Tycker om att arbeta fysiskt
Meriterande för tjänsten:
• Truckkort A1-4 + B1-4 enligt TLP10
• Truckvana, gärna av motvikt och/eller ledstaplare
• B-körkort och tillgång till bil
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef adal.burhan@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta Adeccos Support på: info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Ullevigatan 19 (visa karta
)
411 40 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Adecco Kontakt
Adal Burhan adal.burhan@adecco.se Jobbnummer
10023559