Lagerpersonal med truckkort sökes till uppdrag i Göteborgsområdet
Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-07-03
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-03Dina arbetsuppgifter
Lagermedarbetare sökes till kund i Göteborg
Vi söker nu en driven och ansvarsfull lagermedarbetare till vår kund i Göteborg. Här blir du en del av ett engagerat team där samarbete, kvalitet och ett strukturerat arbetssätt är en naturlig del av vardagen. Rollen passar dig som trivs med ett fysiskt arbete och vill bidra till en välfungerande lagerverksamhet.
Om rollen
Som lagermedarbetare arbetar du nära dina kollegor för att säkerställa ett effektivt och smidigt lagerflöde. Arbetet innebär ett högt tempo där noggrannhet, ansvarstagande och god samarbetsförmåga är viktiga egenskaper. Du får en varierad arbetsdag med flera olika arbetsmoment inom lager och logistik.Dina arbetsuppgifter
I tjänsten kommer du bland annat att:
• Plocka, packa och färdigställa kundorder.
• Förbereda varor för leverans och distribution.
• Köra truck och transportera gods inom lagret.
• Hantera in- och utleveranser.
• Bidra till ordning, säkerhet och ett effektivt lagerarbete.
• Utföra övriga arbetsuppgifter som förekommer inom lagerverksamheten.
Anställningsinformation
Omfattning: Heltid.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dagtid, måndag till fredag.
Känner du att detta är nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag – urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.Profil
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom lager, logistik eller produktion och som trivs i en roll där struktur, ansvar och samarbete står i centrum. Du är noggrann, initiativtagande och arbetar metodiskt samtidigt som du har ett högt engagemang i det du gör.
Du har lätt för att anpassa dig till förändrade arbetsuppgifter och trivs i en arbetsmiljö där tempot kan vara högt. Med en positiv inställning bidrar du till ett gott samarbete och arbetar tillsammans med dina kollegor för att nå gemensamma mål.Kvalifikationer
• Erfarenhet av lager-, logistik- eller produktionsarbete.
• Truckkort A och B.
• Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
Meriterande
Tidigare erfarenhet av truckkörning i det dagliga arbetet.
Känner du igen dig i beskrivningen? Då ser vi fram emot att ta del av din ansökan. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobbannonser
Stigbergsliden 5 (visa karta
)
414 63 GÖTEBORG Arbetsplats
Posti Kontakt
Paulina Velcov Paulina.velcov@posti.com Jobbnummer
9992237