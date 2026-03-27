Lagerpersonal med truckkort sökes till DeltaNordic

Auxante AB / Lagerjobb / Stockholm
2026-03-27


Visa alla lagerjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Auxante AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Huddinge, Järfälla eller i hela Sverige

Arbetsuppgifter
I rollen som lagerpersonal kommer du att arbeta med inleverans samt plock till montörer, vilket innebär att du har en central servicefunktion mot produktionen. Du blir en viktig länk i kedjan och arbetar för att rätt material finns på rätt plats i rätt tid.

Arbetet är fysiskt och innebär att du står och går större delen av arbetsdagen, vilket ställer krav på både uthållighet och god arbetsmoral.

Profil
Vi söker dig som har:

Erfarenhet av lagerarbete

Erfarenhet av inleverans

Erfarenhet av plock till produktion/montörer

Truckkort A och B

God fysik och trivs med ett arbete där du är i rörelse hela dagen

God datorvana

Ett kvalitetsmedvetet och noggrant arbetssätt

Meriterande om du även har:

Erfarenhet av att arbeta med lagerhissar

Erfarenhet av Kardex (starkt meriterande)

Kunskap i Monitor G5

Komponentkännedom eller erfarenhet från tillverkande industri/produktion

Vi tror att du är en person som:

Är drivande och ser möjligheter till förbättring i det dagliga arbetet

Kommer med förbättringsförslag och vill bidra till utveckling

Har en positiv energi och bidrar till att lyfta dina kollegor

Trivs med att arbeta strukturerat och med hög kvalitet

Är ansvarstagande, engagerad och serviceinriktad

Om företaget
Om DeltaNordic - en teknikpartner i framkant
DeltaNordic är en ledande helhetsleverantör inom utveckling och tillverkning av kundanpassade elektriska system. Företaget samarbetar långsiktigt med några av Nordens mest välkända industribolag inom bland annat fordon, infrastruktur, energi och industrisystem.
Med fokus på kvalitet, innovation och hållbar produktion levererar DeltaNordic kompletta lösningar - från konstruktion och industrialisering till serieproduktion och eftermarknadstjänster.
Här får du arbeta i en teknikdriven miljö som präglas av:

Tydliga förbättringsprocesser och stark kvalitetskultur
Moderna arbetsmetoder och ständig teknisk utveckling
Engagerade kollegor som samarbetar tätt för bästa resultat
DeltaNordic har verksamhet i Örnsköldsvik, Kungsängen och Nanjing (Kina) och erbjuder sina medarbetare stabilitet, utvecklingsmöjligheter och trygga arbetsvillkor hos ett företag i fortsatt tillväxt.

Auxante AB är ett svenskt bemannings- och rekryteringsföretag med tydligt fokus på industrin. Som familjeföretag med lång egen erfarenhet från tillverkning, industri- och installationsyrken har vi en djup förståelse för branschens behov.
Vårt mål är att matcha rätt person med rätt arbetsplats - långsiktigt, personligt och kvalitetsmedvetet. Vi värnar om våra konsulter och arbetar alltid nära både kund och kandidat för att skapa trygga och hållbara samarbeten.

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "196".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Auxante AB (org.nr 559244-0506), http://www.auxante.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Hakan Tirpan
hakantirpan@auxante.se

Jobbnummer
9822397

Prenumerera på jobb från Auxante AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Auxante AB: