Lagerpersonal med truckkort sökes till DeltaNordic
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-27Arbetsuppgifter
I rollen som lagerpersonal kommer du att arbeta med inleverans samt plock till montörer, vilket innebär att du har en central servicefunktion mot produktionen. Du blir en viktig länk i kedjan och arbetar för att rätt material finns på rätt plats i rätt tid.
Arbetet är fysiskt och innebär att du står och går större delen av arbetsdagen, vilket ställer krav på både uthållighet och god arbetsmoral.Profil
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av lagerarbete
Erfarenhet av inleverans
Erfarenhet av plock till produktion/montörer
Truckkort A och B
God fysik och trivs med ett arbete där du är i rörelse hela dagen
God datorvana
Ett kvalitetsmedvetet och noggrant arbetssätt
Meriterande om du även har:
Erfarenhet av att arbeta med lagerhissar
Erfarenhet av Kardex (starkt meriterande)
Kunskap i Monitor G5
Komponentkännedom eller erfarenhet från tillverkande industri/produktion
Vi tror att du är en person som:
Är drivande och ser möjligheter till förbättring i det dagliga arbetet
Kommer med förbättringsförslag och vill bidra till utveckling
Har en positiv energi och bidrar till att lyfta dina kollegor
Trivs med att arbeta strukturerat och med hög kvalitet
Är ansvarstagande, engagerad och serviceinriktadOm företaget
Om DeltaNordic - en teknikpartner i framkant
DeltaNordic är en ledande helhetsleverantör inom utveckling och tillverkning av kundanpassade elektriska system. Företaget samarbetar långsiktigt med några av Nordens mest välkända industribolag inom bland annat fordon, infrastruktur, energi och industrisystem.
Med fokus på kvalitet, innovation och hållbar produktion levererar DeltaNordic kompletta lösningar - från konstruktion och industrialisering till serieproduktion och eftermarknadstjänster.
Här får du arbeta i en teknikdriven miljö som präglas av:
Tydliga förbättringsprocesser och stark kvalitetskultur
Moderna arbetsmetoder och ständig teknisk utveckling
Engagerade kollegor som samarbetar tätt för bästa resultat
DeltaNordic har verksamhet i Örnsköldsvik, Kungsängen och Nanjing (Kina) och erbjuder sina medarbetare stabilitet, utvecklingsmöjligheter och trygga arbetsvillkor hos ett företag i fortsatt tillväxt.
Auxante AB är ett svenskt bemannings- och rekryteringsföretag med tydligt fokus på industrin. Som familjeföretag med lång egen erfarenhet från tillverkning, industri- och installationsyrken har vi en djup förståelse för branschens behov.
Vårt mål är att matcha rätt person med rätt arbetsplats - långsiktigt, personligt och kvalitetsmedvetet. Vi värnar om våra konsulter och arbetar alltid nära både kund och kandidat för att skapa trygga och hållbara samarbeten. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "196". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Auxante AB
(org.nr 559244-0506), http://www.auxante.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Hakan Tirpan hakantirpan@auxante.se Jobbnummer
9822397