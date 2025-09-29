Lagerpersonal för extrajobb i Göteborg med omnejd sökes!
Uniflex söker nu lagermedarbetare för kommande uppdrag i Göteborg med omnejd. Vi vänder oss till dig som önskar arbeta extra vid sidan av dina studier och som har tidigare erfarenhet av lagerarbete samt truckkörning.Publiceringsdatum2025-09-29Om tjänsten
Som lagerarbetare kan du ha varierande arbetsuppgifter som innebär bland annat orderplock, packning av gods, sortering av emballage, truckkörning osv.
Detta är ett extrajobb där du blir inringd och bokad vid behov hos våra kunder i Göteborgsområdet. Du behöver kunna vara tillgänglig för jobb några vardagar i veckan och kunna ställa upp med kort varsel. Beroende på vilket uppdrag du blir inringd till så kan arbetstiderna variera mellan dag- och kvällstid. Du behöver ha annan sysselsättning på minst 51 % för att kunna bli anställd.
Vem är du?
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att jobba på lager och trivs med ett fysiskt krävande arbete. Du är noggrann, flexibel och uppskatta att jobba både i team och självständigt.
Krav för tjänsten
• Tidigare erfarenhet av lagerarbete
• Truckkort A1-A4, B1-B4
• Flexibel och du ska kunna hoppa in med kort varsel
• Erfarenhet av att köra plocktruck, motvikt och skjutstativ
• Annan huvudsaklig sysselsättning på 51%
• Kunna jobba i team och självständigt
• Goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
Meriterande för tjänsten
• B-körkort
Om verksamheten
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
