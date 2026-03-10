Lageroperatörer till ICA:s nya högautomatiserade fryslager i Västerås
2026-03-10
Välkommen till ICA:s nya högautomatiserade fryslager i Västerås - en toppmodern anläggning där människor och teknik jobbar sida vid sida i -25°. Här jobbar du nära automationen med tydliga rutiner, högt säkerhetsfokus och ett team som tar gemensamt ansvar för en säker och stabil drift.
Du blir en del av ett driftteam där ni tillsammans skapar ett stabilt flöde och hög leveranssäkerhet, med tydligt säkerhetsfokus, kvalitet och lagkänsla som grund. Du som gillar problemlösning och vill utvecklas i en modern driftmiljö kommer trivas.
Om jobbet som lageroperatör
Som lageroperatör arbetar du operativt i den dagliga verksamheten och bidrar till ett stabilt varuflöde. Rollen är varierad och kombinerar arbete i den automatiserade driften med manuella arbetsmoment. Du följer upp när något avviker och bidrar till förbättringar när vi bygger upp arbetssätt och rutiner i verksamheten.
Du kommer bland annat att:
• arbeta i den dagliga driften och säkerställa att varuflödet fungerar genom anläggningens olika steg, så att ICA-butikerna får rätt varor i rätt tid
• identifiera, logga och följa upp avvikelser
• delta i rotorsaksanalyser och genomföra åtgärder/förbättringar
• arbeta strukturerat med säkerhet, kvalitet och ordning som grund
• Truckkörning
Vi söker dig som
• har fyllt 18 år och kan arbeta i frysmiljö (-25°)
• har god förståelse för säkerhetsrutiner och följer dem noggrant
• är trygg med digitala verktyg/system och har intresse för teknik och automation
• läser och talar svenska obehindrat
Det är starkt meriterande om du har erfarenhet från en automatiserad miljö, till exempel inom produktion eller lager/logistik. Erfarenhet från frysmiljö är också meriterande.
Som person är du en lagspelare som tar ansvar, är kommunikativ och gillar att lösa problem. Du arbetar strukturerat, är säkerhets- och kvalitetsmedveten och har lätt att ställa om när vi utvecklar arbetssätt.
Arbetstider och villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning.
Du arbetar 2-skift som innefattar dagpass och kvällspass mellan tiderna 05:50-23:00 samt helgpass.
I annonsen kallas rollen lageroperatör, men alla kollektivanställda på ICA DE Västerås är formellt anställda som lagermedarbetare.
Vad händer nu
Ansök senast 2026-03-29 via ansökningslänken. Vi tar inte emot ansökningar på mail.
Frågor om tjänsten: rekrytering.frysautomation@ica.se
Facklig kontaktperson: Daniel Högbacka, ordförande Handels, 072-2202076, daniel.hogbacka@ica.se
Därför ska du välja ICA
Vill du veta mer om hur det är att arbeta som lagermedarbetare hos oss på ICA?
Läs mer om hur vi jobbar inom lager och logistik
Vi strävar efter att anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och erfarenhet det medför. Vi värnar om goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare med god arbetsmiljö och möjlighet till ständig utveckling. Arbetsmiljön på ICAs arbetsplatser ska vara nykter och fri från droger. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ICA Sverige AB
Saltängsvägen 38
721 84 VÄSTERÅS Arbetsplats
ICA Sverige AB (Västerås)
