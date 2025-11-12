Lageroperatör med ADR-kompetens till Dow Sverige AB i Landskrona
Processbemanning Svenska AB / Lagerjobb / Landskrona Visa alla lagerjobb i Landskrona
2025-11-12
Dow Sverige AB är en del av The Dow Chemical Company, en av världens ledande kemikoncerner med huvudkontor i Midland, Michigan (USA). Företaget har starka globala marknadspositioner och är känt för sitt fokus på innovation, kvalitet och hållbar utveckling. I Landskrona arbetar cirka 35 medarbetare med att tillverka polymerdispersioner till färg- och pappersindustrin - i en miljö där säkerhet, kvalitet och laganda står i centrum.
Om rollen
Som lageroperatör blir du en viktig del av logistikverksamheten på anläggningen. Du ansvarar för hantering av inkommande styckegods och bulkråvaror samt utgående bulkprodukter. Du arbetar i ett team om fyra personer där ni roterar mellan olika ansvarsområden. Arbetet sker enligt etablerade rutiner och standarder, med starkt fokus på säkerhet, kvalitet och miljö.
En viktig del av tjänsten är att bidra till kontinuerliga förbättringar samt delta aktivt i företagets miljö-, hälso- och säkerhetsarbete.
Arbetstider: Dagtid 07:00-16:00 (måndag-fredag)Publiceringsdatum2025-11-12Kravprofil för detta jobb
• Gymnasieutbildning, gärna med kemisk eller teknisk inriktning, eller motsvarande yrkeserfarenhet
• God kunskap om miljö-, hälso- och säkerhetsregler
• Körkort samt truckkort (TLP10 A1-B2)
• ADR-utbildning
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Grundläggande datorvana - Word och Excel
Meriterande
• Erfarenhet från livsmedels- eller kemiindustri
• Kännedom om GMP (Good Manufacturing Practice)
• Erfarenhet av affärssystemet SAP
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och positiv. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, har ett naturligt fokus på säkerhet och kvalitet och är inte rädd för att ta egna initiativ. Hos Dow värdesätter vi personligt engagemang, laganda och viljan att bidra till ett säkert och hållbart arbete.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Ersättning
