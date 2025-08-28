Lagermedarbetare vid behov - Landskrona med omnejd
Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Landskrona Visa alla lagerjobb i Landskrona
2025-08-28
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Landskrona
, Helsingborg
, Lund
, Malmö
, Kristianstad
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-28Dina arbetsuppgifter
Är du en självgående person med god fysik och en flexibel vardag? Vi söker dig som vill arbeta extra på lager vid behov!
Just nu söker vi flera personer till en av våra samarbetspartners i Landskrona. Uppdraget är av varierande karaktär och kräver att du snabbt kan rycka in vid kort varsel, både dag- och kvällstid - ibland även nattetid. För att vara aktuell för tjänsten ska du studera minst 50 % eller ha ett annat arbete på minst halvtid (observera att timanställningar ej räknas).
Vad du kommer att göra:
• Hantera och sortera paket samt annat gods
• Skanna och verifiera försändelser
• Utföra övrigt förekommande uppgifter inom lagerverksamheten
• Truckkörning vid behov (B1)
Extra plus om du har:
• Erfarenhet av att lossa styckegods (B1)
• Truckkort (A/B-behörighet)
• B-körkort och bil, då det underlättar transport till arbetsplatsen
Fakta om tjänsten:
• Anställningsform: Extraarbete (behovsanställning)
• Plats: Landskrona med omnejd
• Start: Efter överenskommelseProfil
Vi söker dig som:
• Har stor tillgänglighet och kan jobba obekväma tider
• Är ansvarsfull, noggrann och pålitlig
• Gillar att arbeta i ett snabbt tempo och ta i fysiskt
• Kommunicerar obehindrat på svenska i både tal och skrift
Har truckkort (meriterande men inget krav)
• Vad vi erbjuder:
• Ett extrajobb med möjlighet till fler arbetspass för rätt person
• En arbetsmiljö med drivna kollegor och högt tempo
• Värdefull erfarenhet inom logistik och lager
• Intresserad? Skicka in din ansökan så snart du kan - vi håller intervjuer löpande! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4743". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/ Kontakt
Sabina Hamzic sabina.hamzic@posti.com Jobbnummer
9480520