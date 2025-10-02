Lagermedarbetare till Vita Verita i Kungsängen
Uniflex AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2025-10-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Stockholm
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Vi söker en självgående och positiv lagermedarbetare till vår kund i Kungsängen. Tjänsten är ett vikariat på 7 månader som sträcker sig från 27 oktober till 31 maj, där du blir en del av ett mindre och sammansvetsat team.Publiceringsdatum2025-10-02Om tjänsten
Som lagermedarbetare kommer du att arbeta brett med lagerrelaterade uppgifter, bland annat:
• Plock och pack
• Inleveranser och inventeringar
• Truckkörning (A1-A4) (gå-truck)
• Städa och hålla ordning på lagret
Företaget har cirka 17 anställda, varav 3 på lagret. Här får du en varierad vardag med nära samarbete i ett litet team, där man hjälper varandra och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Arbetstid: Mån-tors 08:00-17:00 (lunch 12-13), fredagar 08:00-16:00
Vem är du?
• Har erfarenhet från ett mindre lager och är van vid att arbeta med flera olika delar av lagerprocessen
• Har truckkort (A1-A4)
• Är självgående, initiativtagande och lösningsorienterad
• Är positiv, noggrann och inte rädd för att hugga i
• Har god fysik och kan hantera kartonger upp till ca 15 kg
• Har gärna körkort för att enkelt ta dig till arbetsplatsen
Det är meriterande om du har arbetat i affärssystem (företaget använder Visma Net) och om du har ADR-utbildning, men det är inget krav.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "67828". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se Jobbnummer
9538197