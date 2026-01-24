Lagermedarbetare till vår kund i Strängnäs
2026-01-24
Vi söker dig som har erfarenhet som lagermedarbetare eller kanske är i början av din karriär. Du är noggrann, självständig och trivs bra med att arbeta i en dynamisk miljö. Är du redo för en ny utmaning och vill bidra till effektiv lagerhantering? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Som lagermedarbetare via oss kommer du att vara en viktig del av vår kunds lagerteam. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar orderplock, varuhantering och allmänt lagerarbete. Du kommer att arbeta i en tempofylld miljö där fokus ligger på säkerhet, noggrannhet och effektivitet. Vi söker dig som är flexibel och redo att ta dig an nya utmaningar. Dina arbetsuppgifter
Orderplock och packning av varor enligt kundens specifikationer
Lastning och lossning av gods från lastbilar och andra transportmedel
Hantering av varor och produkter, både manuellt och med hjälp av truck
Märkning och etikettering av produkter
Kontroll av inkommande och utgående leveranser för att säkerställa korrekthet och kvalitet
Registrering och uppdatering av lagersaldo i datasystem
Om dig:
Vi värdesätter personliga egenskaper högt och tror att rätt inställning är nyckeln till framgång. Du trivs i en snabb och dynamisk arbetsmiljö, där du alltid håller hög kvalitet och säkerhet i fokus. Engagemang, arbetsmoral och en positiv inställning är självklarheter för oss, likaså att du är en samarbetande och trevlig kollega. Vi söker en ansvarstagande och lösningsorienterad person som är redo att ta ansvar och bidra till vårt teams framgång.Kvalifikationer
Körkort
Truckkort A1-4 samt B1-4
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
Fysiskt aktiv och van vid tunga lyft.
Trivs med att arbeta i ett högt tempo och har ett bra ordningssinne.
Arbetstid: 2 skift / Helgskift
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt kollektivavtal
Start: vecka 47
Vi erbjuder:
En heltidstjänst
Du får även ett förmånligt friskvårdsbidrag
En arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter.
Möjlighet att arbeta för ett av de största företagen i branschen, där säkerhet och kvalitet är i fokus.Om företaget
Nexify är ett bemannings- och rekryteringsföretag med huvudkontor i Mälardalen. Vi har över ett decennium av erfarenhet inom bemanning och logistik, vilket har gett oss en stabil grund att stå på och en djup förståelse för branschens behov.
Vi strävar efter att leverera skräddarsydda och högkvalitativa lösningar för både kunder och kandidater. Vår flexibilitet och lokala förankring gör oss till en smidig och pålitlig samarbetspartner, särskilt inom logistik och produktion.
Med vårt omfattande nätverk och engagemang för att hitta rätt person för rätt uppdrag, kan vi snabbt matcha kundernas behov med de bästa kandidaterna. Vår långa erfarenhet och personliga engagemang säkerställer att vi alltid levererar lösningar som skapar långsiktiga och framgångsrika samarbeten.
Välkommen till Nexify, där vi skapar framgång tillsammans! Så ansöker du
