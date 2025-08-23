Lagermedarbetare till vår kund i Birsta - Vikariat med start omgående!
Är du noggrann, engagerad och trivs i en aktiv arbetsmiljö? Nu har du chansen att bli en viktig del av vår kunds lagerteam!
Vi söker dig som studerar eller har ett annat jobb på minst 50 %.
Vi erbjuder:
Ett varierande arbete i ett trevligt team
Arbetstider som ger dig långhelg varje vecka - endast torsdag och fredag kl. 07-16
Möjlighet att arbeta extra vid behov
Ett vikariat med start omgående och som sträcker sig till sista februari 2026
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Studerar eller har ett annat jobb på 50 % eller mer och kan jobba torsdagar och fredagar den aktuella perioden
Har truckkort A1-4 och B1-4
Behärskar svenska på yrkesnivå
Är ansvarstagande och gillar att hålla ordning och struktur
Meriterande:
Erfarenhet av lagerarbete
ADR-behörighet
Detta är ett konsultuppdrag vilket betyder att du blir anställd av StudentConsulting men utför ditt jobb hos vår kund i Birsta.
Observera kort ansökningstid. Urval sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
OM FÖRETAGET
