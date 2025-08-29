Lagermedarbetare till vår kund i Birsta - Vikariat med start omgående!

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Sundsvall
2025-08-29


Är du noggrann, engagerad och trivs i en aktiv arbetsmiljö? Nu har du chansen att bli en viktig del av vår kunds lagerteam!

Vi söker dig som studerar eller har ett annat jobb på minst 50 %.

Vi erbjuder:

Ett varierande arbete i ett trevligt team

Arbetstider som ger dig långhelg varje vecka - endast torsdag och fredag kl. 07-16

Möjlighet att arbeta extra vid behov

Ett vikariat med start omgående och som sträcker sig till sista februari 2026

DETTA SÖKER VI

Vi söker dig som:

Studerar eller har ett annat jobb på 50 % eller mer och kan jobba torsdagar och fredagar den aktuella perioden

Har truckkort A1-4 och B1-4

Behärskar svenska på yrkesnivå

Är ansvarstagande och gillar att hålla ordning och struktur

Meriterande:

Erfarenhet av lagerarbete

ADR-behörighet

Detta är ett konsultuppdrag vilket betyder att du blir anställd av StudentConsulting men utför ditt jobb hos vår kund i Birsta.
Observera kort ansökningstid. Urval sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!

OM FÖRETAGET

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449)

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Team Sundsvall/Härnösand
sundsvall.gavle@studentconsulting.com

Jobbnummer
9483691

