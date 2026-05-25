Lagermedarbetare till vår bygghandel i Örebro

2026-05-25


Är du praktiskt lagd, gillar att arbeta fysiskt och trivs i en miljö där lagarbete och service står i fokus? Då kan du vara den vi söker! Just nu söker vi semesteravlösare till vår verksamhet i Örebro.

Om tjänsten
Som lagermedarbetare hos oss är du en viktig del av vår dagliga verksamhet. Du arbetar med varumottagning, plock och pack, lagerhållning samt hjälper kunder och kollegor med att hitta rätt material. Arbetet sker både självständigt och i team.

Dina arbetsuppgifter
Ta emot och kontrollera inkommande leveranser

Plocka och packa varor till våra kunder

Hålla ordning och struktur på lagret

Köra truck, lastning och lossning av gods

Hjälpa kunder med utlämning av varor

Målning av virke såsom vindskivor

Bidra till en säker och effektiv arbetsmiljö

Vi söker dig som

Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad

Trivs med fysiskt arbete och ett högt tempo

Har god samarbetsförmåga

Behärskar svenska i tal och skrift

Har truckkort A1-4, B1

Har erfarenhet av lagerarbete och bygghandel

Vi erbjuder

Ett varierande och praktiskt arbete

Trevliga kollegor och god sammanhållning

Introduktion och möjlighet att utvecklas i rollen

Anställning enligt kollektivavtal

Så ansöker du
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss.
Välkommen med din ansökan!
Kontaktinformation
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Pontus Vallström VD, pontus.vallstrom@taklagret.se
Vi har tagit ställning till vilka rekryteringskanaler och vilken typ av marknadsföring vi vill använda och undanber vänligen men bestämt ytterligare kontakter.

Om företaget
Taklagret grundades ur en idé om att skapa en ledande Takmaterialleverantör i Sverige. Vi såg tidigt bristen på kunskap i den allmänna byggvaruhandeln samt svårigheterna att få tag i specialmaterial till tak i rätt tid. Med Taklagret skapades Sveriges första rikstäckande materialgrossist till proffsmarknaden inom tak. Det första lagret etablerades i Borlänge 2020 och har i stabil takt vuxit till dagens tre lagerbutiker i Mellansverige.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Taklagret Sverige AB (org.nr 559249-7795)
702 27  ÖREBRO

Jobbnummer
9927321

