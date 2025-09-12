Lagermedarbetare till välkänt lager i Landvetter
Onepartnergroup Väst AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2025-09-12
Vill du fortsätta din resa inom lager & logistik och få möjlighet att utvecklas? Då har vi jobbet för dig!
Hur kommer dina arbetsdagar se ut?
Plocka, packa och hantera varor enligt givna instruktioner
Truckkörning
Lasta och lossa leveranser
Organisera och underhålla lagerutrymmet
Utföra enklare arbete i datorsystem Publiceringsdatum2025-09-12Om tjänsten
Vi erbjuder dig en utmanande och stimulerande miljö där du kan utveckla din karriär som lagerarbetare samtidigt som du bidrar till att skapa en hållbar och pålitlig kedja av eviga leveranser. Arbetsplatsen är modernt utrustad med nyrenoverade kök, omklädningsrum och toaletter som skapar en trevlig arbetsmiljö. Stora delar av arbetat utförs i grupp som skapar god gemenskap i arbetsgruppen.
Vem är du?
Är du en person med en positiv inställning och vilja att lära dig nya saker? Då är det dig vi söker! Vi behöver nu lagermedarbetare för vårt team i Landvetter. Som en del av vårt team kommer din inställning att vara den viktigaste tillgången för att säkerställa effektivitet och trivsel på arbetsplatsen.
Vi ser att du
En positiv attityd och vilja att lära sig
Förmåga att arbeta både självständigt och i grupp
Flytande kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
Fysisk styrka och förmåga att hantera tunga lyft
Grundläggande datorvana för att utföra arbete i våra datorsystem
Truckkort A1-4 och B1-4
Minst 6 månader erfarenhet av lagerarbete eller truckkörning
Meriterande för tjänsten
Körkort och tillgång till egen bil
Truckkort B5
Arbetstider: måndag-fredag kl. 07.00-16.00Omfattning: Heltidsanställning
Vi står redo för dig så start för detta jobb är idag, imorgon eller inom kort - så snart du kan börja helt enkelt. Du kommer börja med en visstidsanställning på 6 månader. Innan du börjar hos oss kommer vi göra ett utdrag ur belastningsregistret.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Väst AB
(org.nr 559041-3083), https://www.onepartnergroup.se/ Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Henrik Areskoug henrik.areskoug@onepartnergroup.se Jobbnummer
9507240