Lagermedarbetare till välkänd kund i Viared.
Pokayoke AB / Lagerjobb / Borås
2025-10-07
Publiceringsdatum2025-10-07Om tjänsten
Som lagerarbetare på Pokayoke får du ett spännande arbete i en modern logistikverksamhet. Du blir en viktig spelare för våra kunders framgång, och kommer ha stora möjlighet att utveckla dina erfarenheter och kunskap.
Du kommer främst jobba med plock med hjälp av vagn eller ledstaplare men är du en skicklig skjutstativsförare så kommer du även få jobba med infackning och buffert.
Tjänsten på heltid, arbetstiden är 07:00-16:00 måndag-fredag.
Urval och anställning sker löpande.
Vad vi söker
Vi tror att du som söker är noggrann, effektiv och har en vilja att leverera ett bra jobb. Du behöver ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Har du tidigare erfarenhet av lager med orderplock är detta meriterande men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och inställning. En hög arbetsmoral och viljan att lära sig kommer man långt med.
Truckkort är meriterande men inget krav.
Låter detta intressant? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av.
Hos oss är alla lika värda. Vi tar hand om varandra och vill ständigt lära varandra och av varandra. Vi är öppna för utveckling och gör alltid vårt bästa i uppdrag och samarbeten vi jobbar med. Inställningen är det viktigaste på Pokayoke! Ersättning

Fast l?n
Fast l?n Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "945".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128)
