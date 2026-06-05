Lagermedarbetare till Upplands Väsby
Astani Wear AB / Lagerjobb / Upplands Väsby Visa alla lagerjobb i Upplands Väsby
2026-06-05
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Vi söker lagermedarbetare för extrajobb hos vår kund i Upplands Väsby. Uppdraget innebär att förstärka lagerverksamheten vid arbetstoppar samt vid behov av extra resurser i det dagliga arbetet.
Tjänsten riktar sig till dig som studerar, har en annan deltidsanställning eller söker ett flexibelt extrajobb i en praktisk och strukturerad arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
Plockning och packning av kundorder enligt givna rutiner
Mottagning, registrering och hantering av leveranser samt returer
Säkerställa ordning, struktur och en säker arbetsmiljö
Uppdatering och registrering av information i lagerhanteringssystemKvalifikationer
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs i ett fysiskt arbete med ett aktivt tempo. Du arbetar strukturerat, tar egna initiativ och har förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Tidigare erfarenhet av lagerarbete är meriterande men inget krav. Du behöver ha grundläggande datorvana samt kunna kommunicera på svenska eller engelska.Om tjänsten
Placeringsort: Upplands Väsby
Anställningsform: Behovsanställning / extrajobb
Arbetstider: Flexibla arbetstider (dag, kväll eller helg)
Start: Omgående
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Om Onlinebemanning
Vi är ett ungt och modernt rekryteringsbolag som eftersträvar ett mer rättvist, digitalt och mänskligt sätt att matcha människor med jobb. Hos oss söker du jobb utan CV, allt sker online, och vi ser individen bakom ansökan.
Vi riktar oss främst mot enklare jobb och instegsroller, exempelvis inom lager, logistik, städ, butik och service. Roller som ofta är perfekta för den som vill börja jobba direkt – oavsett om man är student, ny i Sverige eller bara söker något nytt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Astani Wear AB
(org.nr 559221-0750), https://onlinebemanning.se/ Arbetsplats
Onlinebemanning Jobbnummer
9949906