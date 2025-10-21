Lagermedarbetare till uppdrag i Lomma
2025-10-21
Är du en driven lagspelare med erfarenhet av lagerarbete och truckkörning? Vill du bli en del av ett engagerat team där din insats gör skillnad varje dag? Då kan detta vara jobbet för dig! Nu söker vi 4 lagermedarbetare till vår kund i Lomma!Publiceringsdatum2025-10-21Dina arbetsuppgifter
Som lagermedarbetare kommer du att arbeta med plock, pack och truckkörning i ett sammansvetsat arbetslag.Tjänsten är på heltid och ska tillsättas i snarast möjligt.
Arbetstiderna är 09:00-18:00 måndag till onsdag, 09:00 - 17:00 torsdag och fredag.
Tjänsten innebär en anställning inom vår konsultverksamhet och för rätt person kan det finnas möjlighet till en anställning hos vår kund på sikt.
Kompetens, erfarenhet och personliga egenskaper
Vi söker dig med tidigare erfarenhet av lagerarbete, med fördel inom livsmedelsindustrin. Du är van att arbeta med plock och pack. Då tjänsten stundtals är fysiskt krävande ställer det krav på en god fysik. Du talar och skriver svenska obehindrat och har giltigt truckkort A-B. Erfarenhet av truckörning, framförallt skjutstativ, är meriterande liksom erfarenhet av dynamics microsoft.
Vi söker dig som sätter laget före jaget. Du har en positiv attityd och är samarbetsvillig. Du är noggrann som person och gillar ordning och reda samt förstår betydelsen av god hygien då man arbetar med livsmedel.
Vi erbjuder dig
Möjligheten att arbeta på JKS Sverige i ett spännande uppdrag hos vår kund. JKS har kollektivavtal och följer de regler och avtal som finns på arbetsmarknaden, så att du som konsult kan känna dig trygg i din anställning hos oss.Så ansöker du
Känner du att du är rätt person för tjänsten? Sök gärna tjänsten redan idag, då vi gör löpande urval. Registrera ditt CV på www.jksgroup.se
och sök tjänsten via ansökningslänken. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Fredrik Andersen på fra@jksgroup.se
alternativt 040-12 12 25.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JKS Sverige AB
(org.nr 559020-5430) Kontakt
Fredrik Andersen fra@jksgroup.se Jobbnummer
9566785