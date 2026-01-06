Lagermedarbetare till Ulricehamn inom industriell produktion
2026-01-06
Vi söker dig med erfarenhet av industriell produktion som vill arbeta hos ett företag som leverera kritiska komponenter till artiklar med högt kvalitetskrav. Här får du möjlighet att jobba brett över gränserna i hela produktionen! Läs mer nedan och ansök redan idag!
OM TJÄNSTEN
Du blir en del av ett litet team om totalt fyra personer där samarbete och flexibilitet värdesätts högt. Här är det en självklarhet att man hjälper till där det behövs! I rollen kommer du hantera flera steg i produktionsflödet, från upphängning och nedplockning till paketering och kvalitetskontroll.
Du erbjuds
• Ett arbete i ett sammansvetsat team
• Erfarenhet inom hela produktionsflödet, från början till slut
Dina arbetsuppgifter
• Plockning
• Packning
• Kvalitetskontroll
• Logistik
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad gymnasieutbildning
• Har truckkort
• Har erfarenhet av arbete inom industriell produktion
• Är stresstålig
• Har tillgång till egen bil för pendling
• Har en god förmåga att arbeta i team
• Behärskar svenska flytande i tal och skrift då det används i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har
• Tidigare arbetat med produktion av detaljer/artiklar med höga kvalitetskrav
• Studerat en relevant utbildning inom logistik eller likvärdigt
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Stresstolerant
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
