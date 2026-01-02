Lagermedarbetare till Synsams E-handelslager i Spånga - mars till augusti
2026-01-02
Synsam Group är det snabbast växande optik- och livsstilsbolaget i Europa och vi söker just nu flera nya kollegor till vårt e-handelslager i Spånga. Vi hoppas att du vill bli en del av vårt team! Om rollen På Synsam är kunden alltid i fokus och som lagermedarbetare hos oss blir du en viktig del av ett sammansvetsat team. Tillsammans arbetar vi för att ge våra kunder den bästa möjliga upplevelsen!
I rollen kommer du att få möjlighet att ta ansvar och bidra till vårt ständiga arbete för att ge kunderna en upplevelse utöver det vanliga. Du kommer att bli en del av vårt lag som tillsammans sätter ribban högt för både kvalitet och service.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Orderhantering - En viktig del för att våra kunder ska få sina beställningar snabbt och korrekt
Varumottagning och varupåfyllning - Hålla lagerstatusen på topp och säkerställa att vi alltid har rätt produkter i rätt tid
Plock och pack av produkter - Med noggrannhet och precision ser du till att varje beställning är perfekt packad
Övrigt sedvanligt lagerarbete - Alltid med fokus på effektivitet och kundens bästa
Tillsammans med teamet kick-startar ni arbetsdagen kl. 07:15 och arbetar till kl. 16.00, måndag-fredag. Arbetet sker från våra nya, fräscha lokaler i Spånga.
Tjänsten är på 100% med start 9 mars och till och med 14 augusti 2026. Tjänsten passar perfekt för dig som vill ha ett heltidsjobb nu under vår- och sommarmånaderna.
Vem vi söker
Vi söker dig som har en positiv inställning, är nyfiken och engagerad samt trivs i en dynamisk och tempofylld arbetsmiljö. Erfarenhet från lagerarbete är meriterande men inget krav, dina personliga egenskaper är det som väger tyngst för denna roll.Vi ställer höga krav på noggrannhet och förmåga att skapa struktur i ditt arbete. Du kommer att trivas och lyckas i rollen om du har god samarbetsförmåga, är stresstålig, älskar att arbeta mot gemensamma mål och har en stark känsla för service. Vidare är du kreativ och lösningsorienterad - kanske är det ofta du som kommer med förslag på hur man kan göra saker bättre/mer effektivt på jobbet?
Till skillnad från många andra lagerjobb kräver tjänsten som lagermedarbetare hos oss inga tunga lyft, detta då produkterna vi hanterar är linser och solglasögon
Vad erbjuder vi?
En stimulerande och positiv arbetsmiljö med härliga kollegor
Nya och fräscha lokaler, då vi nyligen flyttat vårt lager från Solna till Spånga
Möjlighet att arbeta på ett företag i tillväxtfas med fokus på utveckling
En tjänst där du får ta ansvar och växa i din yrkesroll
Lön enligt kollektivavtal (Lager- och E-handelsavtalet) Om rekryteringsprocessen I vår rekryteringsprocess ingår tester, intervjuer samt referenstagning och bakgrundskontroll för slutkandidat. Som en del av vår rekryteringsprocess till vårt E-handelslager tillämpar vi även drogtestning för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö. Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag - så vänta inte med att ansöka!
Vi på Synsam söker engagerade och talangfulla personer i alla åldrar! Hos oss värdesätts mångfald och vi tror att olika perspektiv och erfarenheter berikar vårt arbete och bidrar till vår gemensamma framgång. Därför ser vi gärna både kvinnliga och manliga sökanden.
Varmt välkommen med din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6888951-1771835". Arbetsgivare Synsam Group Sweden AB
(org.nr 556768-7248), https://jobb.synsam.se
Finspångsgatan 55 (visa karta
)
163 53 SPÅNGA Arbetsplats
Synsam Group Sverige Jobbnummer
9668064