Lagermedarbetare till spännade heltidsuppdrag i Örebro!
2025-08-30
Har du truckkort A1-A4 B1-B4 och också B6? Har du till och med tidigare erfarenhet av arbete på lager eller terminal? För dig med engagemang och positiv inställning söker vi rollen som lagermedarbetare till vår kund. Välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker för vår kunds räkning lagermedarbetare som kan arbeta heltid på deras centrallager, med start omgående och sex månader fram, med arbetstid 10-19. Om behov finns och samarbetet fungerar bra finns möjlighet till överrekrytering hos vår kund.
Du erbjuds
Här ges du chansen att visa vad du går för hos en stor arbetsgivare i Örebroregionen. Du välkomnas till en arbetsplats som värnar om sina medarbetares trivsel och här vill de se dig utvecklas både i din roll och ihop med dina kollegor. För att trivas behöver du vara en inkluderande och nyfiken lagspelare som är engagerad i arbetet.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-30Dina arbetsuppgifter
Som lagermedarbetare kommer du att ha följande arbetsuppgifter:
• Orderplock
• Lastning och lossning
• Truckkörning
Oavsett avdelning eller arbetsuppgift är din roll avgörande för att företagets leveranskedja ska fungera effektivt. För detta är samarbete med arbetskollegor en förutsättning, samtidigt som du tar ansvar för din del i kedjan. Du kommer att hantera omfattande ordrar och därför värderar vår kund alltid kvalitet och noggrannhet i arbetsutförandet.
VI SÖKER DIG SOM
• Har truckkort med behörighet A1-4 och B1-4 och gärna B6. I din ansökan ska det tydligt framgå vilka behörigheter du har (framgår det inte kommer vi inte behandla din ansökan)
• Har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter sedan tidigare
• Talar svenska obehindrat, då kommunikation med kollegor samt instruktioner vid introduktion sker på svenska
• Har B körkort
• Trivs med att arbeta med kroppen då arbetet är fysiskt och det är viktigt att du trivs med det på sikt
Det är meriterande om du har
• Arbetat med hjälp av dator och affärssystem som verktyg i roller inom exempelvis logistik
• Arbetet i en liknade roll inom närtid
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Stresstolerant
• Målmedveten
• Ansvarstagande
Övrig info
• Start: Omgående eller enligt överenskommelse
• Arbetstid: 10-19, vardagar
• Omfattning: 6 månader med möjlighet till överrekrytering hos kund
• Under rekryteringsprocessen kommer en bakgrundskontroll och kreditupplysning genomföras enligt rutin hos vår kund
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114194". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9483822