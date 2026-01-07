Lagermedarbetare till södra Stockholm
2026-01-07
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig en tjänst på heltid med start omgående.
Du erbjuds bland annat:
• Marknadsmässig lön
• Utvecklingsmöjligheter
• Arbetstider 7:30-16:30
• Närvarande ledare
• En inkluderande arbetsgrupp
Vill du bli en del av ett härligt team där du får vara med och bidra till företagets utveckling. Trivs du med att arbeta på lager då har vi på 2Complete tjänsten för dig i södra Stockholm som lagermedarbetare.
Vad tjänsten innebär
Du arbetar heltid som lagermedarbetare med sedvanliga arbetsuppgifter inom lager som plock och pack. Har du truckkort finns det också möjlighet till truckkörning. Företaget ligger i Huddinge och arbetstiderna är måndag till fredag 07:30-16:30. Detta är ett uppdrag som sträcker sig under sex månader med goda chanser till anställning hos kund efter det. Mer information om företaget ges vid personlig kontakt.
Vem vi söker
Vi söker dig som trivs med att arbeta i team, har god samarbetsförmåga och möjlighet att börja arbeta i mitten av februari eller början av mars. Vi ser att du behärskar svenska i tal och skrift. Har du truckkort är detta meriterande. Erfarenhet av att arbeta inom lager är en förutsättning för att klara av arbetsuppgifterna. Tunga lyft förekommer.
Är du intresserad? Välkommen in med din ansökan redan idag, urval sker löpande.
Om 2Complete
Varför skall du bli konsult hos oss? Som konsult hos oss omfattas du alltid av kollektivavtal. Detta ger dig bland annat avtalsenliga villkor gällande semester, pension, lön och friskvårdsbidrag. Vi är din partner i arbetslivet. Som konsult får du utöver din chef på arbetsplatsen även en engagerad konsultchef vars främsta fokus är att se till att arbetsplatsen och rollen du befinner dig i är den perfekta matchen för dig och din utveckling.
2Complete är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011. 2Complete är även utnämnt till Gasellföretag 2022. En utmärkelse som tilldelas Sveriges mest hälsosamma och snabbast växande företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334) Arbetsplats
2Complete Kontakt
Joel Claeson joel@2complete.se Jobbnummer
9671866