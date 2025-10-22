Lagermedarbetare Till Sgds Nya Logistikanläggning
Lagerjobb / Stockholm
2025-10-22
Strax norr om Stockholm, i Bålsta, bygger SGDS Gruppen ett av Europas modernaste lager för smart och effektiv logistik av produkter till byggbranschen. Dahl och Optimeras kunder kommer att omhändertas via det nya centrallagret. Eftersom logistik, produkters tillgänglighet och korrekt tajming är viktigt blir SGDS Gruppens lager ett flexibelt omnikanallager som ska hantera alla våra ca. 180 butiker runt om i Sverige, vissa av dem obemannade. Lagret kommer också att hantera den växande digitala handeln via webbsidor och EDI. Oftast sker leverans dagen efter beställning.
Då branschen ständigt expanderar kommer de att hantera byggmaterial för alla behov inom vs, va, kyla, industri- och fastighetsbranscherna. I det nya lagret kommer ett 350-tal kollegor arbeta, det ska vara en plats där alla trivs. Därför blir det väl genomtänkt och bra utrustat med stimulerande arbetsmiljö, säkerhet, bekväma mat- och fikaplatser, motion, vila, arbets- och mötesplatser.
Uppdraget
Vi på Libera söker nu nya kollegor inom rollen som lagerarbetare till SGDS nya lager i Bålsta. Vi riktar oss både till dig som har erfarenhet av logistikverksamhet sedan tidigare men även till dig med bakgrund från en annan bransch som är nyfiken på en karriär inom ett av världens mest expansiva områden - logistik. Som lagermedarbetare hos SGDS ansvarar du tillsammans med dina kollegor för inleveranser, plockning av order och utlastning. Arbetet innebär till viss del mer klassiska moment som truckkörning och fysiskt arbete men även mindre fysiska moment så som övervakning av flödet och de robotar som finns på din avdelning. Dina ansvarsområden innebär bland annat:
Registrering av inkommande gods i affärssystemet
Stämma av leverans mot följesedel
Plock och pack
Processövervakning i det automatiserade logistikflödet
Stötta i påfyllning av inkommande gods, interna trucktransporter
Nå uppsatta mål, personliga likväl som gruppens
Arbetstiden är huvudsakligen förlagd till dagtid (mån-fre) men det finns även möjlighet till schema som är förlagt på eftermiddag/kväll.
Vem du är
Vi ser att du som söker är driven, självgående och trivs i verksamheter som styrs av leveransprecision. Samarbete med kollegor är viktigt för arbetet och för trivsel, därför betyder dina personliga egenskaper mycket. Vi söker dig som är effektiv och noggrann med intresse för både praktiska och administrativa arbetsuppgifter.
Då en stor del delen av verksamheten är automatiserad ser vi gärna att du har ett tekniskt intresse och lätt för att lära dig nya system och processer. Har du truckkort sedan tidigare ser vi det som en fördel annars kommer truckutbildning ske innan start. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från arbete inom lager eller produktion men ser det även som meriterande med erfarenhet inom andra tekniska yrken och butik- och serviceyrken.
Vi arbetar mot en jämn könsfördelning och ser därför gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Denna tjänst ingår i Liberas uthyrningsverksamhet mot kund med möjlighet till övertagande hos kunden. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
