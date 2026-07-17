Lagermedarbetare till Rechon Life Science
Adecco Sweden Aktiebolag / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2026-07-17
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden Aktiebolag i Malmö
, Lomma
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-17Om tjänsten
Nu stärker vi upp med fler lagermedarbetare till vår kund Rechon Life Science! Som medarbetare på Dispatch & Storage är ditt huvudansvar att säkerställa ett effektivt flöde av material till främst produktion- och förpackningsavdelningar men även andra delar av verksamheten. I arbetet förekommer även en del tunga lyft. På Rechon arbetar de enligt GMP, Good Manufacturing Practice.
Bland arbetsuppgifterna ingår:
• Truck körning, lossa/lasta bilar
• Mottagning, inrapportering i vårt ERP system Jeeves
• Plock av interna och externa ordrar
• Daglig inventering
• Interna transporter
Tjänsten är en konsult anställning via Adecco på heltid med start juli 2026. Arbetstiderna är 2 skift, där man ena veckan arbetar mellan 06.00-14.30, och andra veckan mellan 09.30-18.00.
Om dig
Vi söker dig som är flexibel, anpassningsbar och gillar att ha många bollar i luften samtidigt. Du bör ha datorvana och gärna ha arbetat i något lagerhanterings system, men det viktigaste är din nyfikenhet för att lära dig och att utvecklas. Tjänsten ställer även höga krav på din prioriteringsförmåga samt din förmåga att arbeta självständigt och lösa problem/utmaningar.
Viktigt för tjänsten är:
• Truckkort A+ B
• Tidigare erfarenhet av truck körning
• B-körkort
• Flytande i svenska både tal och skrift
• Meriterande om du har goda kunskaper i engelska
• Meriterande om du har arbetat inom lager/logistik inom läkemedelsindustrin med erfarenhet av GMP
En säkerhetsprövning genomförs av Rechon Life Science innan anställning.
Om Rechon Life Science
Rechon Life Science är ett läkemedelsföretag med ca 360 anställda med verksamhet i Limhamn och Bernstorp. De har i mer än 60 år levererat aseptiska produkter enligt internationella krav för läkemedel. Deras fokus idag är kontraktstillverkning av både registrerade läkemedel och material för klinisk prövning. Deras kunder finns runt om i världen och är både mindre start-up och big-pharma bolag. Vi är i ett expansivt skede med nya projekt och kunder. För mer information besök oss på wwww.rechon.com.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Wilma Carlén via wilma.carlen@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail.
Välkommen på din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Norra Neptunigatan 42 (visa karta
)
211 18 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Wilma Carlen Wilma.Carlen@adecco.se Jobbnummer
10005358